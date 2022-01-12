المنشآت الفندقية: تحديد موقف الفنادق من «الأدنى للأجور» الشهر المقبل

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الرد الرسمي للمجلس القومي للأجور على الطلبات التي تقدمت بها العديد من المنشآت الفندقية لاستثنائها من دفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالفنادق سيصدر الشهر المقبل.

وأضاف عاقل أن الخسائر الكبيرة التي تعرض لها القطاع السياحي، وفي القلب منه الفنادق خلال العامين الماضيين نتيجة جائحة كورونا، جعلت العديد من المنشآت الفندقية تطالب بإرجائها من دفع الحد الأدنى هذا العام بسبب الظروف التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية.

غالبية الفنادق تعرضت لخسائر كبيرة خلال الـ 3 سنوات الماضية

وأضاف لـ«الوطن»، أن الفنادق تقدمت بكل المستندات الرسمية إلى المجلس القومي للأجور التي تؤكد أنها تعرضت لخسائر خلال الفترة الماضية وذلك وفقا للاشتراطات التي حددها المجلس لاستثناء المنشآت من الالتزام بدفع الحد الأدنى لأجورالعاملين والمحدد بـ 2400 جنيه، والذي سيبدأ تطبيقه بداية من راتب شهر يناير الجاري، لافتا إلى أن المنشآت الفندقية التي تقدمت بطلبات الاستثناء ستلتزم بقرار المجلس سواء بتطبيق القرار بداية من راتب يناير 2022، أو بتحديد موعد آخر لبدء تطبيق الحد الأدنى للأجور، موضحا أن المجلس يدرس كل حالة بصفة منفصلة.

رواتب غالبية العاملين تتجاوز الـ 2400 جنيه

ومن جهته، قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن رواتب غالبية العاملين بالفنادق المصرية تتخطى الحد الأدنى للأجور الذى حددته وزارة التخطيط، لافتا إلى أن الربع الأخير من العام الحالي والذي شهد تحسنا كبيرا في الحركة السياحية الوافدة أدت إلى زيادة الرواتب بالعديد من المنشآت الفندقية وبنسب كبيرة، موضحا أن الضمانة الوحيدة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع السياحي بصفة عامة وبالمنشآت الفندقية بصفة خاصة هو زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر واستعادة السياحة لعافيتها والتي تتوقف بشكل كبير على مهارة العاملين بالسياحة.