خبير: مسافة عازلة ضمن حلول المطارات لمنع حدوث كوارث بسبب تشغيل الـ5G

أثار طلب كبرى شركات الطيران العالمية، بالابتعاد مسافة ميلين على الأقل من مدارج المطارات قبل نشر شبكات الجيل الخامس 5G، حالة من الجدل على مدار اليومين الماضيين.

وبحسب ما أعلنته الشركات، فإن الهدف من الأمر تفادي حدوث اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن، إذ قررت عدد من شركات الاتصالات الأمريكية، أبرزها «فيرايزون- أيه تي أند تي- سي باند»، وقف تشغيل شبكات الجيل الخامس، بسبب تخوفات شركات الطيران التي لدبها تخوفا من تداخل نظام اتصالات الجيل الخامس مع أجهزة قياس الارتفاع في الطائرات.

وقال المهندس إسلام خالد، خبير الاتصالات، إن تخوفات شركات الطائرات تعبر تخوفات مشروعة، خاصةً أنه لأول مرة تعمل تقنية الجيل الخامس بشكل رسمي بالقرب من المطارات، ومن الوارد جدا أن يحدث تداخل في الترددات، ما يؤثر بالفعل على حركة الملاحة الجوية.

إيرادات مجمعة لمزودي خدمات الاتصالات

وأضاف «خالد» لـ«الوطن»، أن إحدى شركات الاتصالات العالمية قالت في تقرير لها، إنه يمكن للخدمات الاستهلاكية المدعومة بشبكات الجيل الخامس أن تقود إلى تحقيق إيرادات مجمعة لمزودي خدمات الاتصالات تصل إلى 3.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وهذا الرقم كبير للغاية، مشيرا إلى أن هناك منافسة عالمية حول تحقيق إيرادات كبيرة من تشغيل خدمات الجيل الخامس للاتصالات.

وأكد أن هناك عدد من شركات الاتصالات العالمية، خاصةً في الولايات المتحدة اقترحت أن يكون هناك مسافة عازلة حول المطارات، موضحا أن المسافة العازلة يجب ألا تقل عن الـ5 كيلو مترات لمنع التداخل، وحل هذه المشكلة التي من الممكن أن تؤثر سلبا على الاقتصاديات العالمية حال وقوع أي حادث بسبب الجيل الخامس.

وبحسب خبير الاتصالات، فإن شركة «جارتنر» للأبحاث السوقية، قالت إن إيرادات البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس حول العالم نمت بنسبة وصلت إلى 39% بإجمالي يتجاوز إيرادات تجاوزت 19.1 مليار دولار خلال العام 2021، وهو ما يمثل زيادة بواقع 13.7 مليار دولار عن العام 2020.

مخاوف أمريكية تتعلق بالسلامة

وألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، بعد تشغيل شبكات الاتصال من الجيل الخامس 5G في بعض المطارات، من مطار «هيثرو» في لندن إلى بوسطن وشيكاغو ولوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو.

وقالت شركة الطيران في بيان: «السلامة أولويتنا دائما، نحن نراقب الوضع في الولايات المتحدة عن كثب وسنواصل مراجعة جدولنا في الساعات القليلة المقبلة»، مضيفة: «نشعر بخيبة أمل لأن بعض عملائنا يواجهون اضطرابات محتملة، وسنطلعهم في أقرب وقت ممكن على أي تغييرات تطرأ على خطط سفرهم».