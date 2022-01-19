نائب وزير الاتصالات: نستهدف تقديم 200 خدمة عبر مصر الرقمية

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن رأس المال البشري، هو أصل التطور في أي منظومة، مبينا أن التقدم لا يكون إلا بالإبداع، وأن معدل النمو في الوزارة، ينتظر أن يكون 10% خلال السنوات المقبلة وأزيد من ذلك.

ارتفاع جودة الحياة سيجذب الشركات الأجنبية

أضاف «العطار»، خلال استضافته في برنامج «مال وأعمال»، المذاع على فضائية «Extra News» مساء اليوم، أن جودة الحياة مع وجود تنافسية، سيجذب الشركات الأجنبية، ويزيد الناتج القومي المصري.

نستهدف تقديم 200 خدمة على بوابة مصر الرقيمة العام الجاري

أوضح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بوابة مصر الرقمية تقدم 102 خدمة، وهناك استهداف لتصل إلى 200 خدمة العام الجاري، لافتا إلى أن هناك دول تقدم آلاف الخدمات على المواقع الخاص بها، وهذا خطأ، لأن ليست كل الخدمات يمكن تقديمها إلكترونيا، وسيجري تطبيق فكرة التشغيل البيني، من أجل تقدم الحكومة الخدمة السريعة الجودة للمواطن، مشيرا إلى أن هناك نقاط محورية في حياة الإنسان، مثل شهادات الميلاد والوفاة وغيرها، لافتا إلى أن مصر تسعى لتقديم نحو 600 خدمة عبر بوابة مصر الرقمية.

عاصمة إدارية دون ورق

أكد «العطار»، أن الموظفين الذين سينتقلوا إلى العاصمة الإدارية، سيعملون دون أوراق، وهذا توجه الدولة، مبينا أنه يتم إجراء نحو 40 ألف خدمة يوميا على بوابة مصر الرقمية، من بينها الخدمات المدفوعة، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 4 ملايين مشترك في الخدمة، موضحا أن خدمات السجل التجاري، وصلت إلى 45% من خلال بوابة مصر الرقمية، لافتا إلى أنه جرى تجديد شبكة الفايبر، ولا تتعطل إلا كل سنة أو سنتين، وهذا أمر طبيعي، ويتم حاليا التفكير لإنهاء فكرة «السيستم واقع».