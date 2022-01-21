المنشآت الفندقية: تأجيل عقد عمومية الغرفة بسبب متحورات كورونا

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار، وافقت رسميا على الطلب الذى تقدمت به الغرفة، والخاص بتأجيل عقد الجمعية العمومية العادية للغرفة عن العام الماضي، بسبب تخوفات الغرفة من التجمعات، لاحتمالية إصابة أيا من أعضاء الجمعية العمومية بفيروس كورونا، حال إقامتها شهر ديسمبر الماضي، خاصة أنه كان من المتوقع أن يحضر الجمعية أعداد كبيرة من ملاك ومديرى المنشآت الفندقية والمنتجعات والقرى السياحية.

مناقشة كل الموازنات خلال الجمعية الجديدة

أضاف عاقل في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغرفة ستعقد الجمعية العمومية فى أقرب موعد لها، وفور الانتهاء من الأسباب التي دعت الغرفة إلى طلب تأجيلها، مشيرا إلى أنه ستجري مناقشة كل الميزانيات التي لم يجري اعتمادها خلال العامين الماضيين، سواء موازنة العام المالي 2019-2020- أو موازنة العام المالي 2020- 2021، أو نشاط الغرفة عن العام المنقضي، أو الموازنة التقديرية للعام المالى الجديد 2021-2022 عند عقد الجمعية.

الإجراءات الاحترازية والوقائية لإقامة الاجتماعات بالقاعات المغلقة

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الدولة للسماح بإقامة أية اجتماعات داخل القاعات المغلقة للفنادق، كانت السبب الرئيسي لطلب الغرفة تأجيل عقد الجمعية العمومية للغرفة، عن العام المنقضي، التي غالبا ما تعقد خلال شهر ديسمبر.

وتابع: أن «أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، عددهم كبير، وغالبيتهم يحرصون على حضور الجمعية العمومية للغرفة، وهو ما قد يتسبب فى إصابة أيا من الحاضرين بفيروس كورونا، لذا فإن لجنة تسيير أعمال الغرفة طالبت بتأجيلها»

يشار إلى أن الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، لم تعقد خلال 2020، بسبب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء آنذاك، بتأجيل أية جمعيات عمومية لمدة 6 أشهر، كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.