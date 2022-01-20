منى فاروق تعود للدراما بـ«أيام» مع حورية فرغلي: 45 حلقة (فيديو)

أعلنت الفنانه منى فاروق، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عودتها مرة أخرى للشاشة الصغيرة من خلال مسلسل «أيام»، وذلك بعد غياب عدة سنوات.

وقالت منى فاروق خلال الفيديو «عندي ليكو خبر حلو، اتفرجوا على مسلسل (أيام) لحورية فرغلي، والذي يذاع حاليا على قناة mbc، أنا عاملة في المسلسل دور صغير كده، ويارب يعجبكوا».

وأضافت «حبيت أقولكم الخبر الحلو ده من خلال فيديو وليس بوست وتعليق على صورة وخلاص، وفيه موسم تاني للمسلسل أيضا هتلاقوني فيه قريب جدا، وإن شاء الله احتمال أكون معاكم خلال شهر رمضان».

عودة حورية فرغلي

مسلسل «أيام» ينتمي للمسلسلات من نوعية 45 حلقة، ويشهد عودة الفنانة حورية فرغلي للساحة الفنية بعد غياب سنوات بسبب أزمة صحية ألّمت بها.

والمسلسل من تأليف سماح الحريري، التي تعاونت معها حورية فرغلي في آخر أعمالها التلفزيونية «ساحرة الجنوب»، ويشارك في بطولة المسلسل الجديد، إلى جانب حورية فرغلي، الفنانة شيري عادل، وهو من إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح.

حالة نفسية سيئة

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت منى فاروق خلال فيديو نشرته عبر صفحتها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن تعرضها لأزمة نفسية، قائلة: «حاليا أمر بحالة نفسيئة سيئة، ولكن أحاول التغلب عليها بالصلاة وطاعة الله، والموضوع بالفعل بيفرق معايا جدا، وياريت كل اللي يشاهدني الآن كلما تشعر بضيق صلي وتقرب من الله».

وأضافت «كلما تسيطر عليّ هذه الحالة، أحاول أن أبث بداخلي التفاؤل، لأن ربنا رحمته واسعة، لابد من وجود الطموح لكي نستطيع أن نكمل حياتنا، وعندما يكون مزاجي سيئا وأمر ببعض الأمور والأزمات، أنظر حولي وأشكر ربنا على نعمة أصحابي وأهلي وكل من يحبني».