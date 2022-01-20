هجوم على محمد عطية بعد إعلانه عدم أكل اللحوم: «بتحرم حلال ربنا»

هجوم شديد تعرض له المطرب محمد عطية، بعد إعلانه من خلال موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» تحوله لشخص نباتي المأكل بسبب حبه الشديد للحيوانات.

وكتب محمد عطية «ناس كتير باعتة تسألني عن الأكل اللي بحطه في الاستوريز بتاعتى بقالي كام يوم.. انت بقيت ڤيجن؟.. الحقيقة أنا بحب الحيوانات جدا، وبقالي أكتر من سنتين مسيطرة على دماغى فكرة إنى مش قادر آكل كائن بيتحرك وبيحس وبيتألم، وكل ما كنت أشوف فيديوهات الأضحية اللى بتنتشر وقت الأعياد بقرر إني خلاص مش عاوز أكون طرف في المعادلة دي، بس كل مرة ما كنتش بنفذ ده».

الحلال والحرام

وأضاف «من كام يوم قررت إني أوقف أكل الحيوانات ومنتجاتها، وبعيدا عن إن أغلب الناس في مجتمعنا هيسخروا من الفكرة، أنا بعمل الحاجة اللي أقدر أكون بيها مرتاح، وأكيد مش بحكم على أي حد بياكل لحوم، وكل واحد مرتاح في حاجة يعملها».

وذكر «تلخيصا لنقاش الحلال والحرام، مفيش حاجة بتحرم إني ما اكلش حيوانات، أو اعمل حاجة تريح ضميري تجاه الحيوانات، أنا كنت بحس بتناقض، وأنا بحب الحيوانات وبدافع عن حقوقهم، وأرجع آكل فراخ أو لحمة».

واختتم محمد عطية «النقاشات اللي حوالين الموضوع لا تعنيني بشيء، لأن الحقيقة أنا بدور على راحتي نفسيا قبل أي حاجة، المهم عشان الناس اللي بتبعت تسألني، أيوة أنا قررت أبقى ڤيجن».

انتقادات من الجمهور

وانهالت على الفنان محمد عطية رسائل عديدة من جمهوره تتهمه بتحريم أكل اللحوم، منها «الأضحية التي تصير في الأعياد هي من أمر الله، إذا عندك مشكلة في الموضوع لا تعترض على أوامر الله، اعمل ما بدك دون الاعتراض على شرع ربنا».

وعلق آخر «على فكرة، انت مش بتاكل لحم كلاب ولا لحم قطط، انت بتاكل حاجات من اللي ربنا حللها من الماشية والدواجن، وفكرة الفيجن دي من الغرب، لانهم بيأكلوا أي حاجة».

وأضاف آخر «انت وصل بيك الأمر إنك تشكك في الدين الاسلامي، انت من حقك تأكل اللي انت عايزه، لكن متجبش سيرة الأضحيه من قريب أو بعيد».