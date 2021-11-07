5 مطربين أهدوا أغانيهم لأرواح الراحلين: آخرهم محمد عطية والعندليب

قام الفنان محمد عطية، بطرح كليبه الجديد بالتعاون مع المطربة كارلا شمعون، والذي يغني فيه للراحل عبد الحليم حافظ أغنيتي «موعود وتخونوه»، والذي أهداه لروح هذا النجم الراحل، حسبما قال على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ولكن لم يكن الفنان محمد عطية، هو الأول الذي قام بغناء أغنية وأهداها لنجم رحل عن الحياة، فهناك الكثير الذين سبقوه فمنهم من كان مطرباً، وآخر شاعراً، وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز هؤلاء الفنانين.

الفنان إيساف

تصدر اسم الفنان إيساف، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما طرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «سيرة حلوة»، والتي أعلن أنها إهداء لروح النجم الراحل الفنان سمير غانم، بمناسبة عيد الأب، ولوالده أيضاً ولكل الآباء.

وأضاف الفنان إيساف، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب ببرنامج «من مصر»، المُذاع على شاشة «سي بي سي»، قائلاً: «دائماً نرى البسمة والضحكة في وجه الفنان الراحل سمير غانم»، مشيراً إلى أنه الفنان الوحيد الذي لم يختلف عليه أثنين.

الشاعر إسلام خليل

قام الشاعر إسلام خليل، بإهداء أغنية جديدة، والتي تحمل اسم الفنان الراحل سمير غانم، حيث أشار من خلال تصريحات سابقة له، أن هذه الأغنية تعتبر إهداء ورثاء لـ روح الأب والأخ والنجم سمير غانم.

غاني قباج

أهدى الفنان المغربي غاني قباج، أغنية «juste avant»، لـ روح النجم الفرنسي الراحل شارل أزنافور، حيث قام بغنائها من خلال برنامج «أهل الفن»، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين نصر.

محمد منير

أطلق الفنان محمد منير، أغنيته الجديدة «فينك يا حبيبي»، من ألبوم «باب الجمال»، في يناير الماضي لعام 2021 الجاري، وعلمت «الوطن»، حينها أن منير أهداها لـ روح زوج شقيقته وابن عمته ومدير أعماله محمود أبا زيد.