تعرف على كارلا شمعون شريكة محمد عطية في أغنيتي «تخونوه وموعود»

بحث عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن اسم الفنانة اللبنانية كارلا شمعون، متسائلين من هي هذه النجمة، خاصةً بعدما اشتركت مع النجم محمد عطية، في تقديم ديو غنائي من خلال كليب جديد لهما، يعيدان فيه تقديم أغنيتي لـ عبد الحليم حافظ، وهما: «تخونوه وموعود»، والذي تم طرحه أمس على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وفي سطور يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الفنانة اللبنانية الشابة كارلا شمعون.

تعد فنانة شابة، تحمل الجنسية اللبنانية، في بداية الأمر بدأت العمل في مجال الصحافة، قبل أن تقرر دخولها إلى الساحة الغنائية، وتقدم العديد من الأعمال.

أول ألبوم غنائي لها

قررت الفنانة الشابة كارلا شمعون، إطلاق أول ألبوم غنائي لها، والذي يحمل اسم «اجمل شي»، والذي يتكون من 7 أغنيات، بلهجات متنوعة ومختلفة من ضمنها اللبنانية والجزائرية وغيرها، والذي استطاع تحقيق العديد من المشاهدات، كما لقي نجاحاً وقبولاً بين المتابعين.

جاهدة وهبة وشمعون

رافقت الفنانة اللبنانية كارلا شمعون، النجمة جاهدة وهبة، في جولتها الغنائية العربية، حيث وقفت إلى جانبها على خشبة مسرحي كلاً من: «الجامعة الأمريكية»، في الشارقة، و«مهرجان موازين»، في المغرب.

شمعون تقدم أكثر من حفل غنائي في لبنان

قدمت النجمة الشابة كارلا شمعون، أكثر من حفل غنائي في لبنان، على مسرحي كلاً من: «المدينة»، و«يونيسكو»، و«كازينو لبنان»، كما عُرفت بأدائها للأغنيات الكلاسيكية، خاصةً فيروز، وداليلد.

وشاركت في الغناء إلى جانب العالمي «PEDRO EUSTACHE»، وإلى جانب العالمي «PEDRO EUSTACHE»، والموسيقي ميشال فاضل، خلال حفلهم الذي أُقيم في اليونسيكو، في عام 2016.

وصل عدد متابعي الفنانة الشابة كارلا شمعون، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حوالي 323 ألف متابع.