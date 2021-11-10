محمد عطية يروي موقفا مؤلما بعد ستار أكاديمي: كان بيتقالي أنت لسه عايش

تحدث الفنان محمد عطية، عن فترة من الاضطرابات والمواقف المؤلمة عاشها بعد تجربة ستار أكاديمي، وصولًا إلى النجاح الذي حققه في أغنيته الجديدة «تخونوه» الذي أهداها إلى الراحل عبد الحليم حافظ.

«عطية»: ممكن أفضل مرحلة في حياتك تتحول للعنة

وكتب «عطية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «كلنا عندنا في حياتنا نقطة كنا واصلين فيها لمرحلة من النجاح أكتر من أي وقت سواء في شغل أو علاقة أو أي حاجة تانية».

وتابع: «دايما النقطة دي كل ما بتبعد كل ما بنفقد الثقة في نفسنا، وفي قدرتنا على إعادتها تاني، وبتبدأ تنسى إن أنت نفس الشخص اللي قدر يوصل للنقطة دي، أحسن نسخة منك، وبتحاول تعيد نفس النجاح ده تاني بنفس الطرق بس ما بتنجحش، فتبدأ تلوم كل العوامل إلا نفسك، وبتبدأ تتحول أنجح مرحلة في حياتك للعنة».

وأضاف: «خصوصا لما تلاقي اللي حواليك بيفكروك بيها، مرة بهزار ومرة بجد ومرة بلوم مرة بسخافة فتلاقى نفسك بتطلع منك ابتسامة صفرا، وتبدأ تدخل في دايرة إحباط، النقطة دي كانت بالنسبالي هي ستار أكاديمي، دي أنجح مرحلة في حياتي دخلت في كل الدواير اللي قلتها فوق، وسمعت هزار وجد وجمل من نوعية إنت لسه عايش ياااه.. إلخ».

عطية: لازم أبطل ألوم الظروف

وأوضح: «حسيت في أوقات كتير باللعنة دي، لحد ما وقفت مع نفسي واستوعبت إني نفس الشخص، وإن زي ما قدرت أوصل للنقطة دي في حياتي أقدر أوصلها تاني، بس لازم أكون مدرك الصعوبة واختلاف الظروف والعوامل وزي ما لقيت طريقة قبل كده أوصل للنقطة دي، لازم ألاقي طريقة تانية تناسب الظروف الحالية عشان أوصلها تاني، أول حاجة إني بيني وبين نفسي لازم أكون نسخة أحسن من النسخة اللي نجحت النجاح ده و بعدها أبدأ أدور بيها على نجاح أكبر، وإني لازم أبطل ألوم الظروف».

واختتم: «الظروف موجودة وهتفضل موجودة، ولازم أكون صريح مع نفسي وأعرف حجمي الحالي عشان أبدأ منه وما أبدأش من وهم، وقبل كل ده لازم أبقى مؤمن بنفسي ومقتنع إني أقدر أعمل ده تاني، بحاول حاليا ولو فشلت هحاول تاني وتالت/ أنا نفس الشخص اللي عمل النجاح ده مرة.. أنا نفس الشخص اللي أقدر أعمله تاني».

محمد عطية يطرح تخونوه

طرح الفنان محمد عطية منذ أيام قليلة كليبه الجديد الذي يمزج بين الغناء الأجنبي والشرقي مع المطربة كارلا، التي تقوم بالغناء باللغة الأجنبية مع محمد عطية الذي يغني للفنان الراحل عبد الحليم حافظ أغنيتي «موعود وتخونوه».

ونشر محمد عطية الأغنية، عبر موقع تداول الفيديوهات والصور «إنستجرام» وعلق قائلا: «إهداء إلى روح والدي.. في حب عبد الحليم حافظ».