الشركة المالكة لتطبيق «TikTok» تحقق 58 مليار دولار إيرادات خلال 2021

شهدت إيرادات شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «TikTok» نمواً بنسبة 70٪ على أساس سنوي إلى حوالي 58 مليار دولار في عام 2021، وهو نمو أبطأ مقارنة بالعام السابق مع تشديد الصين تنظيمها لشركات التكنولوجيا الكبرى، وفقا لـ«رويترز».

إجمالي إيرادات الشركة في عام 2020

وجاء الإعلان عن هذه الأرقام في اجتماع داخلي خاص هذا الأسبوع، وسجل إجمالي إيرادات الشركة المالكة لتطبيق «TikTok» نموا في عام 2020 بنسبة تزيد عن 100٪ لتصل إلى 34.3 مليار دولار وفقاً لـ«رويترز».

تباطؤ نمو إيرادات شركات التكنولوجيا الصينية

وأعلنت شركات التكنولوجيا الصينية، عن تباطؤ النمو وسط حملة واسعة النطاق من قبل المنظمين في البلاد الذين طرحوا قواعد جديدة تحكم كيفية عملهم والتفاعل مع مستخدميهم، مثل شركات «Tencent Holdings»، و«Alibaba Group».

وسجلت «Tencent» في الربع الثالث تباطؤا في نمو الإيرادات منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2004.

بايت دانس في المرتبة الثانية بسوق الإعلانات

واحتفظت شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «TikTok»، بالمرتبة الثانية في سوق الإعلان عبر الإنترنت في الصين العام الماضي، بحصة سوقية بلغت 21٪ ، وفقًا لتقرير نشره مؤخرًا الباحث Interactive Marketing Lab Zhongguancun.

ووفقًا للتقرير، احتفظت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة علي بابا بالمركز الأول، وذهب المركز الثالث إلى عملاق الألعاب تينسنت.

انخفاض نمو الإعلانات عبر الإنترنت في الصين

ويقول التقرير، إن النمو الإجمالي لمبيعات الإعلانات عبر الإنترنت في الصين انخفض إلى 9.3٪ في عام 2021 من 13.8٪ في العام السابق.

وكانت عائدات «Byte Dance» لعام 2021 في طريقها للارتفاع بنسبة 60٪ لتصل إلى 400 مليار يوان (63.07 مليار دولار).

وتعد شركة «Byte Dance»، واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الخاصة في العالم، مع تداولات حديثة في سوق الأسهم الخاصة الثانوية تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار، وفقاً لـ«رويترز».