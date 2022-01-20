دبلوماسي سابق: كوريا الجنوبية لها فرصة واعدة استثمارية في مصر

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الكوري الجنوبي، مون جيه إن، يؤكد أن الدولة الأخيرة لها فرصة واعدة استثمارية في مصر، إذ جرى توطين شركات سامسونج في مصر، مبينًا أن مصر محطة ربط بين القارات الثلاثة، وكوريا لها استثمارات ضخمة في المنطقة العربية.

مصر تحاكي نموذج التنمية في كوريا الجنوبية

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أنه خلال زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية عام 2016، جرى التأكيد على أن مصر شريك استراتيجي تنموي لمدة 4 سنوات.

وأوضح أن كوريا الجنوبية لها تجربة في تنمية الريف الكوري، وخلال الفترة الحالية تنفذ مصر «حياة كريمة»، وهي قريبة جدا من النموذج الكوري في ظل العمل على 3 ركائز، تعتمد على التطوير الزراعي وتبطين الترع وتحسين دخل الفرد من أجل النهوض بحياة 58 مليون مصري.

اتفاقات لزيادة تأثير حياة كريمة

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك اتفاقات وتوجهات للربط لتكون حياة كريمة مدخل لقيادة الاقتصاد المصري بشأن أفضل، كما جرى في دولة كوريا الجنوبية منذ عدة سنوات.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم ، بالرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رسمي ومعه كريمته.