السيسي: مستعدون لتقديم تسهيلات لتشجيع الاستثمارات الكورية في مصر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أنه يتطلع إلى جذب الشركات والاستثمارات الكورية لمصر مع استعداد مصر لتقديم كل التسهيلات اللازمة لخلق بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات الكورية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكورية في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية، ومشروعات الطاقة والتعدين والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده مع نظيره الكوري الجنوبي: «جذب الاستثمارات الكورية تأتي اتصالا بعملية الإصلاح الاقتصادي؛ التي قامت بها مصر، وما تم تحقيقه من إنجازات في هذا الإطار».

الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون المشترك

وتابع: «اتفقنا كذلك على أهمية تعزيز التعاون المشترك ودعم الرؤية المصرية الهادفة إلى دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة، وكذا تكثيف التوثيق في هذا السياق سواء من خلال إنشاء فرع للجامعة الكورية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة أو التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة، خاصة مع قرب موعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وتطلع مصر إلى إحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الناجحة».

التوافق بين البلدين على التنسيق في مختلف المحافل الدولية

وأشار، إلى أن مباحثاته مع نظيره الكوري الجنوبي استعرضت فرص الشراكة التي يمكن أن تتم بين الشركات المصرية العاملة في إفريقيا والشركات الكورية والترويج للاستثمار في إفريقيا، وبخاصة في مجال البنية التحتية وإبراز الفرص الهائلة التي يوفرها بدء العمل في منطقة التجارة الحرة القارية من زيادة كبيرة في التدفقات الاستثمارية والتجارية بين الدول الإفريقية والمجتمع الدولي، مؤكدا على أنه جرى التوافق بين البلدين على التنسيق في مختلف المحافل الدولية.