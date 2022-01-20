رئيس كوريا الجنوبية: تعزيز الشراكة في التنمية البحرية والفضائية مع مصر

قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، إنّ زيارته لمصر تكتسب أهمية كبيرة، إذ تأتي كأول زيارة لرئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ 16 عاما، مشيرا إلى أنّ مصر مصدرا للحضارة القديمة، ودولة مركزية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتمتع بميزة تاريخية تتمثل في التعايش بين الماضي والحاضر والمستقبل.

شراكة تعاونية متبادلة بين مصر وكوريا الجنوبية

وأضاف مون جاي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي يعقده مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مصر محاطة بشبكة اتفاقيات، مثل اتفاقية التجارة الحرة، ونسبة مرتفعة من الشباب والموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أنّ البلدين تعاونا في مختلف النواحي: «الرئيس السيسي أكد أنّ الشراكة التعاونية الشاملة بين بلدين جلبت منافع متبادلة لهما، واتفقا على تعزيز التعاون المستدام».

التنمية البحرية والفضائية

وتابع رئيس كوريا الجنوبية: «اتفقنا على توسيع التعاون الاقتصادي وتبادل المنفعة، وقررنا البدء في المضي قدما نحو إبرام اتفاقيات تجارة، من خلال البحث المشترك عن الشراكة التجارية والاقتصادية، كما اتفقنا على توسيع أفق التعاون الاقتصادي في المجالات المستقبلية، مثل النقل صديق البيئة والتنمية البحرية والفضائية».

وأكد أنّه اتفق مع الرئيس السيسي على تعزيز الشراكة في التنمية المستدامة، كما يتعاون البلدين في مجال الابتكار ومورد المياه في مصر والمناخ، لافتا إلى أنّ بلاده ستتعاون مع مصر في قمة cop27، إضافة إلى الطاقة المتجددة ونقل التراث الثقافي للبلدين.

ولفت رئيس كوريا الجنوبية، إلى أنّ الرئيس السيسي أكد ضرورة عودة كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار، وأعرب عن تأييده التام لموقف كوريا في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.