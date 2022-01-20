خبير: تعاون مصر وكوريا الجنوبية يفيد في تحلية المياه والاقتصاد الأخضر

كشف الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، عن مجالات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، موضحًا أن انفتاح مصر بعلاقاتها الدبلوماسية على العالم الشرقي والغربي، يعد ترجمة اقتصادية للانفتاح، إذ تعمل مصر على التنويع في الاستثمارات، وكوريا الجنوبية نموذج يحتذى به في العالم لأنها لديها من التطور الاقتصادي الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتتحسن اقتصاديًا رغم أن ثرواتها ليست مثل الكثير من الدول في العالم الآخر، كما أنهم سباقين في تكنولوجيا تحلية المياه، ولديهم نموذجًا مهمًا في الاقتصاد الأخضر.

الزيارة الأولى من 16 سنة

وأضاف «بدرة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الخميس، أنه يجب استثمار العلاقات الجيدة التي تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره رئيس كوريا الجنوبية، الذي يزور مصر للمرة الأولى منذ 16 عاما، وهذا يدل على أن هناك تعاونًا اقتصاديًا سوف يحسن من التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن التبادل التجاري زاد بين البلدين في الأعوام السابقة ووصل إلى 2.3 مليار دولار.

كيف ترى كوريا الجنوبية مصر؟

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن كوريا الجنوبية تنظر إلى مصر على أنها البوابة الشرقية، ومصر هي مفتاح القارة الإفريقية وللوطن العربي وجنوب أوروبا، كما أن مصر بها تمهيد اقتصادي جيد يمكن أن يكون لبنة قوية للتعاون بين البلدين، وانفتاح مصر على إفريقيا يعود أيضًا بالنفع على كوريا عندما تدخل مصر.

وأشار إلى أن زيارة رئيس كوريا الجنوبية ممتدة إلى الغد وسيعقد عددًا من اللقاءات، وسيرون التقدم الموجود في مصر، ما يشجعهم على التعاون مع مصر، معربًا عن أمله في أن تحذو كافة دول العالم نفس حذو كوريا الجنوبية في التعامل مع بلادنا.