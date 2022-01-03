مباحثات بين مصر وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مع هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، سبل التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى المجالات العلمية والتعليمية والبحثية والتكنولوجية. وأكد «عبدالغفار»، وفقاً لبيان الوزارة، أمس، خلال استقباله سفير كوريا، حرص مصر على دعم التعاون مع كوريا الجنوبية، فى ظل العلاقات التاريخية والتطورات الإيجابية بين البلدين، بعد إنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية، وهى مشروع تعليمى ضخم كأحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين، ويهدف إلى تزويد سوق العمل بالعمالة المؤهلة على أعلى مستوى فنى. وأشار «عبدالغفار» إلى أهمية الاستفادة من الخبرة الكورية فى المجالات التكنولوجية، وتبادل الخبرات، وزيادة مجالات التعاون بين الجانبين فى جميع التخصصات، ومنها: «التعليم الفنى، والتدريب المهنى، وتأهيل الطلاب لسوق العمل».

وشدد على أهمية التعاون بين الجانب الكورى ومعهد بحوث الإلكترونيات التابع للوزارة، وأشاد بأهمية مدينة العلوم والتكنولوجيا، التابعة للمعهد، لتكون وادياً من أودية العلوم فى مجال البحوث والإلكترونيات، موجهاً الدعوة للسفير الكورى لزيارة الغرفة النظيفة بمعهد بحوث الإلكترونيات، وهو المشروع الذى تم تصميمه ليكون نواة للنهوض بصناعة الإلكترونيات فى الشرق الأوسط.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آليات التعاون للاستفادة من الخبرة الكورية فى مشروعات الجامعات التكنولوجية الجديدة المزمع بدء الدراسة بها فى سبتمبر 2022، وإمكانية عقد المزيد من الاتفاقات والشراكات بين البلدين، والاتفاق على تشجيع البحوث المشتركة فى مجالات التعليم، والفضاء، وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أكد السفير الكورى عمق العلاقات مع مصر، وحرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر خلال المرحلة المقبلة على جميع الأصعدة، خاصة التعليمية والتكنولوجية.