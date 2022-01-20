السيسي: سنواصل التشاور السياسي بين مصر وكوريا الجنوبية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره للزخم الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع كوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أنه يعتز بعمق العلاقات المصرية الكورية التي شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية.

وأكد السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده مع نظيره الكوري الجنوبي، على أهمية العمل على تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات الدولتين ويصب في مصلحة شعبيهما.

توافق بين وجهات النظر

وتابع: «لقد توافقت وجهات نظرنا خلال المباحثات على أهمية مواصلة آلية التشاور السياسي بين البلدين واللجنة الوزارية المشتركة للتعاون السياسي والاقتصادي والفني، برئاسة وزيري الخارجية وآلية الحوار بين وزيرتي المالية واللجنة التجارية المشتركة، وذلك لأهميتها جميعا في دفع وتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في شتى المجالات».