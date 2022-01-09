وكيل الأزهر: فلسفة الإسلام تحرص على بناء أسرة قوامها القيم والمبادئ

استضاف مسرح وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ووفدًا من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لقاءً حواريًا مفتوحًا ضمن برنامج «معاك أون لاين»؛ للتوعية بأهمية الأسرة في بناء المجتمع.

صلاح الأسرة من صلاح المجتمع

وأوضح وكيل الأزهر، أن الأسرة هي النواة الأولى في المجتمع؛ فإذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع، مؤكدًا أن فلسفة الإسلام تحرص على بناء أسرة قوامها القيم والمبادئ؛ لبناء مجتمعات متماسكة وقوية.

وأكد الضويني، أن التربية في الإسلام تبدأ منذ نشأة الطفل، مشددا على ضرورة اهتمام الأسرة بسلوكياتها أمام أطفالها، حتى تستقيم الأسرة ومن ثم يستقيم المجتمع، موضحًا أن الأزهر الشريف أدخل الأساليب الحديثة للتوعية بالأسرة من خلال المبادرات والحملات التي ينفذها للوصول إلى كل أطياف الشعب، ولم يكتف بالجانب التوعوي فحسب، لذا استطاع أن يلم شمل الآلاف من الأسر المصرية.

الأزهر يتبنى الوعي الأسري

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوعي الأسري من أهم القضايا التي يتبناها الأزهر الشريف، وله فيها دور كبير، وذلك من خلال حملاته ومبادراته وقوافله الدعوية والتوعوية، موضحًا أن الصورة الذهنية السائدة بشأن اهتمام وزارة الشباب بالرياضة فحسب انتهى، مؤكدا اهتمامها بالجانب التوعوي، وذلك من خلال بروتوكولات تعاون مع مؤسسات الدولة التي منها الأزهر الشريف.