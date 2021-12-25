«التعليم»: تحديد فلسفة عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بعد الإجازة

ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم، توضيح وزارة التربية والتعليم، كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، فكثرت أسئلة أولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة حول نوعية أسئلة امتحانات الثانوية العامة، سواء كانت موضوعية «اختيار من متعدد أو صواب وخطأ» أو تشمل أسئلة مقالية، لا سيما عقب إعلان الوزارة أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بهم أسئلة مقالية في المواد الأساسية.

إعلان آلية عقد الامتحانات التجريبية بعد إجازة نصف العام

في هذا السياق، حدد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الموعد الرسمي لإعلان كافة التفاصيل عن امتحانات الثانوية العامة 2022، سواء كانت تشمل أسئلة موضوعية فقط أو أسئلة موضوعية ومقالية وعقد امتحانات تجريبية قبل الامتحانات النهائية من عدمه، وكذلك سواء كانت الامتحانات ورقية فقط أو ورقية وإلكترونية، أم إلكترونية فقط، فضلاً عن آلية فهم مخرجات التعلم للطلاب في المقررات الدراسية حتى يتمكنوا من الإجابة عن كافة الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

ضرورة استفادة الطلاب من آلية تحديد مخرجات التعلم

وأكد «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة ستعلن كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة 2022، بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي 2021/2022، مشددًا على الطلاب في الوقت الحالي بضرورة الاستفادة من آلية تحديد مخرجات التعلم التي أعلنتها الوزارة على موقعها الرسمي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة كثّفت من استعداداتها لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدًا أن فلسفة التعليم الجديدة تهدف إلى التعلم والفهم وتحقيق نواتج التعلم، وامتحانات النقل تعقد إلكترونيًا وتشمل أسئلة مقالية في المواد الأساسية ويتم وضع الأسئلة المقالية من قبل كل مدرسة.