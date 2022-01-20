بشرى سارة للمصريين بعد تأهل كوت ديفوار.. بوابة الفراعنة نحو اللقب

بعد فوز منتخب كوت ديفوار على المنتخب الجزائري في الجولة الثالثة، ضمن فعاليات دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022، ستتجه أنظار الملايين من المصريين صوب دور الـ 16 للبطولة، لمتابعة المنتخب الوطني وهو يلاقي الأفيال يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يناير الجاري.

وواجه منتخب مصر المنتخب الإيفواري في الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الإفريقية، 3 مرات من قبل، استطاع خلالها منتخبنا الوطني الفوز على فريق ساحل العاج كما تمكن من تحقيق اللقب بعدها في النسخ الثلاث، وتستعرض لكم «الوطن» في السطور التالية تاريخ المواجهات بينهما.

مباراة مصر وكوت ديفوار في فعاليات كأس الأمم الإفريقية لعام 1998

في فعاليات البطولة الإفريقية لنسخة 1998، فاز منتخب مصر في دور ربع النهائي بركلات الترجيح، 5 مقابل 4، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف لكل منهما.

وكانت المواجهة الثانية لكل من الفريقين خلال البطولة، فالتقيا من قبل في نفس النسخة من البطولة، وفاز حينها بالمباراة المنتخب المصري بنتيجة 3 مقابل هدف وحيد لساحل العاج.

في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2006، تمكن منتخب الفراعنة من الحاق الهزيمة بمنتخب كوت ديفوار، عن طريق ركلات الترجيح، بنتيجة 4 لمصر مقابل 2 لساحل العاج، ليتوج منتخب الفراعنة بالبطولة الخامسة له في تاريخه، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة سلبية بدون أهداف لكلتا الفريقين، وشهدت المباراة إهدار أحمد حسن لركلة جزاء، وإلغاء الحكم لهدف لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 85.

مباراة المنتخبين مجددًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية في غانا 2008

بعد عامين من فوز مصر وتتويجها بالقلب الإفريقي على حساب كوت ديفوار، اصطدما كلتا الفريقين مجددًا في فعاليات الدور نصف النهائي للبطولة عام 2008 في غانا، وكان فريق ساحل العاج يسعى للانتقام من المنتخب المصري بعد الخسارة في نهائي 2006، ولكن نجح رجال منتخبنا الوطني تحت قيادة المدرب الوطني حسن شحاتة، بهزيمة كوت ديفوار برباعية مقابل هدف وحيد لساحل العاج.