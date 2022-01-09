منصة مفتوحة تعلن بث فعاليات كأس الأمم الإفريقية 2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن عقد شراكة هي الأولى من نوعها، مع منصة «تيك توك»، لتقديم محتوى مميز لكرة القدم عبر المنصة للجماهير، سواء في القارة أو جميع أنحاء العالم لمدة عام.

وبموجب الشراكة ستنقل «كاف» عبر المنصة الشهيرة الاحتفال بكل فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بدءًا من المحتوى والأحداث البارزة قبل وبعد المباراة، وصولا إلى التحديات المتعلقة بكرة القدم، في البطولة التي ستنطلق اليوم، بالكاميرون.

وتُعد هذه الشراكة هي الأكبر من نوعها لـ«تيك توك» في إفريقيا، لدعم الرياضة الأكثر شعبية بالقارة، ومن خلال هذه الرعاية، ستتيح المنصة طرقا جديدة لإنشاء المحتوى الخاص بكرة القدم الإفريقية ووسائل التفاعل معها، مع توفير تأثيرات رائعة داخل التطبيق، ومركز خاص للبطولات، بالإضافة إلى ميزات وفلاتر مبتكرة ليستمتع بها مجتمع كرة القدم.

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