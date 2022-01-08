يترقب جمهور الكرة المصرية، مواجهات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تنطلق يوم الأحد، كما ينتظرون موعد أولى مباريات المنتخب المصري في البطولة، حيث يواجه منتخب مصر، منتخب نيجيريا، في افتتاح مبارياتهما في المجموعة الرابعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب «رومدي أدجيا» بمدية جاروا الكاميرونية.

ويبحث العديد من الأشخاص عن كيفية مشاهدة المباريات المختلفة في البطولة خاصة مباريات منتخب الفراعنة، لذا تستعرض «الوطن» فيما يلي تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية.

تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

من المقرر أن تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات «بي إن سبورتس»، ويمكنك مشاهدتها عن طريق ضبط الترددات التالية:

تردد قناة bein sport

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12765.

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

معادل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD الرياضية على القمر الصناعي سهيل سات.

القمر الصناعي: سهيل سات:

التردد «ميجا هرتز» 11547.

معدّل الاستقطاب: عمودي.

معدّل الترميز 27500.

معدّل تصحيح الخطأ 2/3.

إشارة ارسال البث DVB-S2.

معدّل تردد الموجة 8PSK.

تردد قناة بي إن سبورت 1 bein sport HD الرياضية على القمر الصناعي يوتلساب

القمر الصناعي: يوتلسات:

التردد «ميجا هرتز» 11013.

معدّل استقطاب: أفقي.

معدّل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ:2/3.

ويذيع المباراة على قناة bein sport القطرية المعلق أحمد الطيب.

ويضم المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا منتخب مصر ونيجيريا وغينيا بيساو والسودان، ومن المنتظر أن تكون ضربة بداية الفراعنة بالبطولة بمواجهة نيجيريا مساء الثلاثاء المقبل، ثم يواجه منتخب الفراعنة غينيا بيساو بالجولة الثانية 15 يناير الجاري، وفي الجولة الثالثة يواجه المنتخب المصري منتخب السودان يوم 19 يناير.