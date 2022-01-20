«حياة كريمة» تدعم سائق التاكسي المُحترق في الجيزة: سيارة جديدة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة تقديم أوجه الدعم اللازم؛ لإغاثة المواطن سليمان حسين سليمان حسن، وشراء سيارة جديدة له، إثر حادث الحريق الذي تعرضت له سيارته الأجرة «تاكسي» في محافظة الجيزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة

واتجهت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة، بعد تداول الخبر على صفحات منصّات التواصل الاجتماعي، إلى منزل السائق للاستعلام عن حالته، وتبين أنه يعول أسرته والمكونة من 4 أفراد إضافة إلى والدته والمقيمة معه، وتبين أنه أب لطفلين الأول طالب في معهد التمريض، والثانية طالبة بالصف الثاني الإعدادي، وكانت سيارته الأجرة هي مصدر الرزق الوحيد لهذه العائلة، كما تعرض المواطن لصدمة كبيرة عقب احتراق سيارته.

وتواصلت مؤسسة حياة كريمة مع السائق، وأُبلغ بشراء تاكسي جديد له، وجارٍ العمل على إنهاء كل الإجراءات تعويضاً له ولأسرته عن حادث الحريق الذي تعرضت له سيارته الأجرة مؤخراً.

مؤسسة حياة كريمة

‎جاء ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين في وقت الأزمات في مختلف محافظات الجمهورية وتلبيةً لاحتياجاتهم، كما يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير سُبل الحياة الكريمة، والوقوف بجانب المواطنين.