«الوعي الرقمي» ندوة تثقيفية بإحدى قرى «حياة كريمة» في بني سويف

عقدت مبادرة «حياة كريمة»، اليوم، ندوة تثقيفية لنشر الوعي الرقمي والتعريف بمفهوم التحول الرقمي والرقمنة والشمول المالي، لبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية لأهالي قرية الرياض مركز ناصر، بحضور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام المبادرة ببني سويف، المهندس حاتم أحمد، المهندس مصطفى نبيل ممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الشمول المالي

استهدفت الندوة، نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الشمول المالي في قرى المبادرة الرئاسية، لرفع الوعي الرقمي لدى المواطنين، وتعريفهم بالخدمات الرقمية المتاحة بمنصات الجهات الحكومية المختلفة، في مختلف المجالات مثل «الصحة والتعليم والتموين والمرافق» وتنمية قدراتهم على استخدامها والاستفادة منها.

تنمية مهارات الفرد في المجتمع

أوضح «جبر» أن هذه الندوات، يجرِ عقدها في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بتعزيز سبل التعاون مع وزارة الاتصالات في مجال تنمية مهارات الفرد في المجتمع، وبناء الإنسان، الذي يعد أهم محاور المبادرة الرئاسية، للوصول إلى مجتمعات قروية رقمية تفاعلية آمنة ومنتجة.