الصحة: إطلاق 4 قوافل طبية اليوم ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن إطلاق لــ4 قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة للكشف عن الأمراض المزمنة، بهدف الفحص الطبي وتوعية المواطنين بآلية التعامل مع الأمراض المختلفة، بالإضافة إلى آلية التعامل مع الإصابة بأي أعراض جانبية لفيروس كورونا.

أهمية القوافل الطبية

وقالت الوزارة، إنّ إطلاق القوافل الطبية ضمن مشروع حياة كريمة للنهوض بالمجتمع المصري ومكافحة الأمراض المزمنة لأن الكشف المكبر يساعد على سرعة الشفاء، ويأتي ذلك ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لتنمية رؤية2030، ومن المقرر تواجد القوافل الطبية في محافظات «الشرقية - السويس - البحر الأحمر - الوادي الجديد».

موعد إطلاق القوافل الطبية

وأوضحت وزارة الصحة، أن القوافل الطبية ستنطلق اليوم وتستمر لمدة يومين حتى يوم21 يناير2022، وتهدف القوافل الطبية للكشف عن المواطنين وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء العمليات إلى المستشفيات الصحية ليتم إجراء التدابير الفحوصات الطبية اللازمة لها.

أماكن تواجد القوافل الطبية

وكشفت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية التي ستنطلق اليوم من المقرر أن تتواجد في قرى المحافظات للوصول للفئات الأكثر احتياجا، وسوف تتواجد القوافل الطبية في هذه الأماكن:

- مركز شباب الرائد بحي فيصل محافظة السويس.

- وحدة طب الأسرة بمرسى علم بمركز مرسى محافظة البحر الأحمر.

- المكس مركز باريس محافظة الوادي الجديد.

- بحر البقر 2مركز الحسينية محافظة الشرقية.

التخصصات الطبية المتواجدة بالقوافل الطبية

وأشارت الصحة إلى أنّ التخصصات المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل، تتمثل في: «قسم الباطنة، قسم الأطفال، قسم الأنف والأذن، قسم النساء والولادة، قسم خدمات تنظيم الأسرة، قسم العظام، قسم الجراحة، قسم الرمد والأسنان، قسم القلب، قسم الجلدية، قسم الخدمات والأشعة، قسم التحاليل»، مشيرة إلى أنّ الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.