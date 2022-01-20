«حياة كريمة» تعلن عن فرص عمل في قرى 20 محافظة.. الشروط وموعد التقديم

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» فتح باب التقديم لوظيفة «أمين مكتبة» في المكتبات التي سيتم افتتاحها بمختلف قرى المحافظات المدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المكتبات في 20 محافظة

وكتبت صفحة المؤسسة، أنه بالتعاون مع وزارة الثقافة، سيتم فتح باب التقديم لوظيفة أمين مكتبة، وذلك بالمكتبات التي سيتم افتتاحها بمختلف قرى المحافظات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة سيتم افتتاح عدد كبير من المكتبات في 20 محافظة وهي سوهاج، وأسيوط، والبحيرة، وقنا، والمنيا، وأسوان، والأقصر، والمنوفية، والفيوم، وبني سويف، والجيزة، والوادي الجديد، والقليوبية، والدقهلية، والإسكندرية، والغربية، والشرقية، والإسماعيلية، ودمياط، وكفر الشيخ.

وسيتم اختيار المرشحين والتواصل معهم استعدادا للمقابلات الشخصية، والتدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

المؤهلات المطلوبة:

- مؤهل جامعي مناسب (يفضل من خريجي كلية الآداب قسم مكتبات).

- السن لا يزيد عن 35 عاما.

- ذكور واناث.

- استخدام الحاسب الالي وبرامج الـ office.

- مهارات بيع ممتازة.

- مهارات تواصل ممتازة.

- القدرة على التعامل مع الجمهور باختلاف أعمارهم.

- حسن السير والسلوك.

- الشغف بالقراءة.

- لائق طبيا.

- تأدية الخدمة العسكرية للذكور، والخدمة العامة للإناث.

- ارسل سيرتك الذاتية (مع ضرورة ذكر اسم محافظتك في عنوان الرسالة) على الإيميل: info@hayakarima.com

وذكرت المؤسسة أن آخر موعد لاستقبال الرسائل هو 15 فبراير 2022.

يذكر أن مؤسسة تنمية الريف المصري «حياة كريمة»، أعلنت الاثنين الماضي، عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل القرى الأكثر احتياجا، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية للتكامل والتنسيق المشترك فيما يتعلق بمحور التعليم وبناء الإنسان.

وأوضحت أن الهدف من البروتوكول إكساب المعلمين استراتيجيات التعامل مع المواهب في ضوء مناهج وزارة التربية والتعليم، وتعميق معلمي الطلبة الموهوبين بالأخص بأنشطة المبادرة.