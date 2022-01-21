«الخدمات الحكومية» تبيع شقق وحضانة ومخبز في مزاد علني بالسويس 30 يناير

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عقد مزاد علني، لبيع محلات ووحدات إدارية وحضانة ومخبز بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة السويس.

40 محلا تجاريا

أوضحت «الخدمات الحكومية» عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الوحدات التي سيجري عرضها للبيع بالمزاد العلني، تضم 40 محلا تجاريا، بمشروع إنشاء 118 عمارة بحي عتاقة بمدينة الدكتور أحمد زويل بالسويس.

حضانتان ومخبزا و10 وحدات إدارية

أضافت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن من بين ما سيجري عرضه أيضا للبيع بالمزاد العلني 10 وحدات إدارية بمشروع إنشاء 118 بحي عتاقة بمدينة الدكتور أحمد زويل، بمساحة 78 مترا مربعا، إلى جانب عدد 2 حضانة بنفس المكان، بالإضافة إلى مخبز بمساحة 165 متر مربع، بمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز بمحافظة السويس.

كراسة الشروط والتأمين

حددت الهيئة العامة الخدمات الحكومية، قيمة تأمين دخول المزاد بنحو 10 الاف جنيه كشرط أساسي لدخول المزاد، مشددة على ضرورة تستكمل إلى 10 % من القيمة، التي جرى الإرساء بها فور رسو المزاد.

وأشارت إلى أن المزاد سيعقد بقاعة الطواري والأزمات بمحافظة السويس، في تمام الساعة الثانية عشر ظهر الأحد الموافق لـ30 يناير الجاري، وحددت هيئة الخدمات الحكومية، الرسوم اللازمة لدخول المزاد العلني مؤكدة أن ثمن كراسة الشروط محدد بـ400 جنيه.

المعاينة أساس البيع

وشددت «الخدمات الحكومية»، على أن المعاينة أساس البيع، مؤكدة أن كراسة الشروط شرط أساسي لدخول المزاد.

وأكدت «الخدمات الحكومية» بوزارة المالية، إمكانية اصطحاب راغبي الدخول في المزاد أشخاص من ذوي الخبرة الفنية، على أن يكون بصحبة المتقدم إلى المزاد صورة بطاقة الرقم القومي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بينما يتطلب دخول المزاد بالنسبة للتجار أو الأشخاص الاعتباريين، وجود البطاقة الضريبية الخاصة بهم.