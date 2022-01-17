«الخدمات الحكومية» تعقد مزادا لبيع «تكاتك وتروسيكلات» وسيارات

نظمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزاد علني لبيع سيارات وموتوسيكلات وسيارات ملاكي وبيك آب وميني باص وأوتوبيس وميكروباص ومقطورة ولودر حفر وتكاتك، اليوم 17 يناير، بمقر النادي المصري القاهري.

وبحسب الموقع الإلكتروني لهيئة الخدمات الحكومية عبر الإنترنت التابعة لوزارة المالية، أعلنت عقد المزاد العلني بقاعة النادي المصري القاهري في منطقة عين الصيرة بحي السيدة زينب، بجوار حديقة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة بوسط القاهرة، في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم.

أنواع السيارات المطروحة في المزاد

ووفقا لموقع «الخدمات الحكومية»، عرض بالمزاد العلني ماركات سيارات ملاكي أنواع سوزوكي ايسوزو وفيات وبيجو ونيسان إلى جانب سيارات BMW، نصر، فولكس، لادا، ميستوبيشي وسي زد وبيد فورد ودايو، هيونداي، هوندا أوبل، رينو، جيب شيروكي، أكو لاين، شيفروليه، مرسيدس، مازدا، نيسان، روك، ايسوزو، تويوتا، ميتسوبيشي، وأفيكو علاوة على سيارات سوزوكي، وداتسون، بالإضافة إلى تكتوك باجاج علاوة على موتوسيكلات جاوا، إلى جانب أنواع وماركات وطرازات أخرى.

كراسة الشروط والتأمين

وحددت هيئة الخدمات الحكومية، الرسوم اللازمة لدخول المزاد العلني، مؤكدة أن ثمن كراسة الشروط محدد بـ400 جنيه، إلى جانب ضرورة دفع 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد، بالإضافة إلى دفع نحو 30% من قيمة المزاد في حالة الإرساء فورا، لافتة إلى أن المعاينة أساس البيع.

سداد باقي قيمة المزاد خلال أسبوعين

وأشارت «الخدمات الحكومية»، إلى أنه يجرِ سداد باقي قيمة المزاد، على مدار فترة لا تزيد عن الأسبوعين، مشيرة إلى إمكانية معاينة السيارات والموتوسيكلات دون أي عمولة.

وأكدت «الخدمات الحكومية» التابعة لوزارة المالية، أن السيارات والتكاتك والموتوسيكلات والتروسيكلات، من ماركات مختلفة، بعضها مرخص وبعضها غير مرخص.