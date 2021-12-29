الاتصالات: الخدمات الحكومية في العاصمة الإدارية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى الخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين في كل القطاعات والمدن الذكية بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وميكنة العمليات الحكومية وإدماج الذكاء الاصطناعى فى دورة صنع القرار لرفع الكفاءة وزيادة الشفافية.

وأوضحت أن مصر أصبحت تطبق الذكاء الاصطناعي في قطاعات إقتصادية مختلفة، حيث تعمل الوزارة حاليا على بناء القدرات من أجل إعداد المواطنين والمؤسسات لعصر الذكاء الاصطناعي.

وأكدت المصادر أن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تطلب ضخ استثمارات كبيرة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية، ما انعكس على تحسين جودة خدمات الإنترنت في مصر وضاعف متوسط السرعة للإنترنت الثابت لأكثر من 9 أضعاف.

وقالت المصادر إن وزارة الاتصالات مستمرة في خطتها لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة أو غير المنتقلين.

ويشمل هذا البرنامج عدة محاور، تنمية الثقافة الرقمية، و المهارات الرقمية، و تنمية مهارات العاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، محور تطبيقات العاصمة.

برامج تنمية الثقافة الرقمية، وتهدف هذه البرامج إلى تطوير ثقافة رقمية تعتمد على الموارد البشرية أكثر من الأدوات المستخدمة، ويمكن أن يساعد الاعتماد على الجاهزية الرقمية بين العاملين في تعزيز الثقافة الرقمية.

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لربط 32500 مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية، بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرة الرئاسية المصرية «حياة كريمة» التي تعد أحد أهم المشروعات التنموية على مستوى العالم، إذ تسهم فى تغيير حياة ما يقارب 60 مليون مواطن فى كل ربوع مصر من خلال تطوير 4500 قرية مصرية.