أزهري عن مدعي النبوة: «مفيش مستشفى للأمراض العقلية في لبنان؟»

هاجم الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، مدعي النبوة في لبنان، نشأت منذر، مطالبًا إيداعه مستشفى الأمراض العقلية، مؤكدًا أن هذا الشخص إذا أصر على ما يفعله فإنه يجب أن يُقتل حتى لا يحدث فتنة بين الناس، متابعا: «مفيش مستشفى للأمراض العقلية في لبنان؟! ده ميتحولش للنيابة، لأن عقله ضارب وتعبان وملغبط».

وأضاف «نعمان» في مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»، أن النبي إنسان حر من بني آدم أوحى الله إليه بشرع سواء أمر بالتبليغ، على أن يكون ذلك في زمن النبوة، موضحًا: «نشأت إنسان حر، لكن الله لم يوحِ إليه بالشرع، ويجب أن نسأله في الدين وعمقه، وأي دين له عقيدة صحيح وشريعة صحيحة مبنية على هذه العقيدة وأخلاق، ويجب أن نسأله عن معلوماته عن الغيبيات ولن نجد أي إجابة عنده لأنه يتحدث إلى جُهلاء، وهم غير متخصصين في مناقشته».

المعجزة

وأوضح عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف: «خوارق العادات بعض أشياء، مثل المعجزة وهي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه مع عجز جميع البشر عن الإتيان بمثل هذا الخارق في الوقت الذي يأتي فيه في زمن النبوة، لكن زمن النبوة انتهى بعد النبي، وكل من ادعى النبوة بعد سيدنا النبي بيطلع ميعرفش الألف من كوز الذرة أو قبلة الـWC بتاعته فين ولا يعرف أداب الاستنجاء».

الإرهاصة والسحر من خوارق العادات

وأشار إلى أن من خوارق العادات أيضا الإرهاصة وهو أمر يظهره الله قبل مجئ النبي إعلاما وإعلانا بأن الطفل سيكون نبيا، على غرار ما حدث مع نبي الله موسى ويوسف، وما حدث مع سيدنا محمد، إذ لم يكن يمر على حجر أو شجر إلا وقال له السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول، وهو ما لا ينطبق أيضا على مدعي النبوة في لبنان، لافتا إلى أن الكرامة من خوارق العادات، وهي أمر خارق يظهره الله على يد الولي اتباعا للنبي الذي يتبعه، ويستحي الولي من إظهار الكرامة، وهناك المعونة والسحر وهما من خوارق العادات.