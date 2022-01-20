المالية: بنحول 220 مليون جنيه شهريا لماسبيرو.. والضرائب 75% من موازنة الدولة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة بها فوائض مالية تستطيع من خلالها تغطية احتياجاتها، ثم يتبقى فائض: «الحمد لله مسيطرين على العجز والفائض الأولي مديني مساحة أقدر بيها أزود المواطنين زي العلاوات الدورية والحوافز الإضافية وتعيين موظفين جدد، وبنعمل ده وبنكمل استثمارات ومشروعات وخلق فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي».

معيط: اتحول لماسبيرو 60 مليون من 10 أيام

وأضاف «معيط»، خلال استضافته ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الحكومة تحول شهريا لمبنى ماسبيرو 220 مليون جنيه منذ أكثر من 6 سنوات، بخلاف المبالغ الأخرى الإضافية كمساعدات يطلبها المبني من الوزارة، «مؤخرا كان فيه مبلغ 15 مليون، وكمان اتحول ليهم مبلغ 60 مليون من 10 أيام».

معيط: الضرائب بتشكل 75% من موازنة الدولة

وتابع: «أنا بحاول أوازن بين تطلعات الناس وإنهم يحسنوا مستوى معيشتهم وتوفير السلع الغذائية الخاصة بهم وخدمات بتتحسن وفرص عمل ومرتبات ومعاشات، وبحاول بقدر الإمكان إنه يكون فيه رسم خدمة وباخد ده وأمول، واللي مش محتاج الخدمة ميدفعش الرسم ده، ولكن الضريبة متعممة على الكل، والضرائب فعليا بتشكل 75% من موازنة الدولة».

وأوضح أن كلفة القمح ستصل لـ12 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة للقمح، إذ أن تكلفة رغيف الخبز اليوم يصل لـ78 قرشا، مستطردا: «ربنا مكننا إننا نقدر نمتص الظروف الاستثنائية اللي مرت على العالم بسبب كورونا، وحاولنا مننقلش تلك الظروف للمواطنين ونمتصها إحنا، والعالم بيمر بظروف استثنائية، وبحاول أشرك معايا المواطنين علشان نكون ملمين بالدنيا حوالينا فيها إيه، وأحيانا الأمور مش بتكون في إيدينا».

وأكد أنهوبالنسبة للغاز، لا تستورد مصر الغاز ولكنها تصدر جزءً منه، كما نتمنى أن نصل إلى ذلك في البترول، «بالنسبة للنمو فربنا يكرمنا السنة دي ونرفع من 5.4% لـ5.6%، وأتمنى أن نحقق نمو هذا العام إلى أفضل من 9.8%».

وتابع: «نتوقع انخفاض في نسبة العجز بالموازنة ما بين 6.7 إلى 6.9%، وفي الموازنة الجديدة للدولة مستهدفين 6.3%، وأنا بقول بكدة خفضنا العجز بقيمة 50% مما كانت عليه من 5 سنوات، وبنحاول جاهدين لتقليل ذلك، وكمان إننا نعمل فائض أولي أقدر بيه أجيب إيرادات تغطي احتياجات الدولة قبل سداد خدمة الدين، وقبل كدة مكانش عندي إيرادات تغطي احتياجات الدولة وكنت بستلف مرتين، دلوقتي بقي عندي إيرادات بتغطي احتياجات الدولة وأسدد منه جزء».