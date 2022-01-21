وزير المالية: نقترض من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ما تقترضه الدولة من أموال، يأتي لأجل تنمية أبنائها، وكذا توفير حياة كريمة لهم، إذ تعمل بالتوازي، بين تلبية مطالب المواطنين، وزيادة نسبة بسيطة على الضرائب من أجل تمويل المشروعات التنموية والخدمية للمواطنين.

معيط: الضرائب المقررة على المواطنين تعود إليهم مرة أخرى على هيئة دعم واستثمارات

أضاف «معيط»، خلال استضافته ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكرى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه بالنسبة للأشخاص الذين دائما ما يتسائلون حول إقرار ضرائب جديدة، فلا يعلمون أن تلك الضرائب تذهب إليهم مرة أخرى في صورة خدمات ومشروعات يجب توفيرها، إذ أن الدولة مسؤولة عن المرتبات كذا توفير الدعم، وإنشاء استثمارات.

معيط: الوزارة تتعامل مع أخطار كبرى بما يخص السلع الأساسية

وأوضح أن الوزارة تتعامل مع أخطار كبرى، بما يخص السلع الأساسية، إذ أنه بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالميا، إلا أنها تتعامل بحكمة، إذ أن فرق أسعار القمح وصل لـ12 مليار جنيه زيادة عن المقدر له بسببب جائحة فيروس كورونا، التي ضربت العالم كله.

وأكد أن كلفة النقل البحري، أصبحت أضعاف ما كانت عليه سابقا، إذ أن الدولة تحاول امتصاص تداعيات الاقتصاد العالمي، كما فعلت في ظل جائحة كورونا دون أن يشعر المواطن بوجود أزمة عبر توفير السلع، دلالة على قوة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن التضخم في أمريكا وصل إلى 6.8%، وهذا الرقم لم يحدث فيها منذ 40 سنة.

وأشار إلى أن مصر لا تستورد الغاز بل تصدره، وتسعى لرفع معدلات النمو، إذ أن العالم ينظر لما يجري في مصر بعين الاعتبار، كما أن معدلات التضخم في مصر، باتت تحت السيطرة، وهناك فائض أولي بإيرادات تغطي احتياجات الدولة، ما سينعكس على حياة المواطنين بقطاعات الصحة والتعليم وتحسين المعيشة.