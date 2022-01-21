الأمن ينفي الإفراج عن متهمين بالقتل.. زعمت سيدة إخلاء سبيلهما

نفت وزارة الداخلية، الإفراج الشرطي عن متهمين اثنين، أحدهما ضابط شرطة سابق، وآخر نجل أحد أعضاء مجلس النواب، بحسب مزاعم إحدى السيدات.

لا صحة للإفراج عن المتهمين

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أنه بالنسبة لزعم إحدى السيدات بصدور قرار بالإفراج الشرطي عن المتهمين بقتل نجلها، فضلاً عن قيام بعض العناصر الإثارية بالتنديد بالقرار، بدعوى تمتع المتهمان بالنفوذ والسلطة، لكون أحدهما ضابط شرطة سابق، والثانى نجل أحد أعضاء مجلس النواب.

وأضافت أنه بالفحص، تبين عدم صحة إدعاءات المذكورة، حيث أنه لم يتم الإفراج عن المذكورين.