«المهمة» أغنية جديدة تطلقها الداخلية.. تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة الـ70

نشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أغنية بعنوان، المهمة، تزامنا مع احتفالات الوزارة بـعيد الشرطة الـ70، إذ أن الأغنية من أداء مؤمن خليل، كلمات عبد الحميد الحباك، ألحان سامح صلاح وتوزيع أسامة سامي.

وغيرت وزارة الداخلية، شعار صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت شعارًا جديدًا، تزامنا مع احتفال عيد الشرطة الـ70، إذ شهد يوم 25 يناير عام 1952، أعظم التضحيات، من رجال الشرطة في ملحمة الإسماعيلية الخالدة.

الذكرى الـ70 لملحمة عظيمة

يعد هذا العام، هو الذكرى الـ70 لملحمة عظيمة، وهي ملحمة الإسماعلية، التي تحل بعد أيام قلية، إذ سطر رجال الشرطة أفضل وأعظم التضحيات، وفي كل عام تحرص وزارة الداخلية بمديرياتها على مستوى الجمهورية، على مشاركة احتفالاتها مع المواطنين، بالعديد من المظاهر.

تكريم أبناء الشهداء

وتنظم وزارة الداخلية كل عام، احتفالات لكل أسر المصابين والشهداء من رجال الشرطة وتكريم أبناء الشهداء، لبث الفرحة في نفوسهم، إذ يخلد متحف الشرطة بالإسماعيلية، بطولات وتضحيات رجال الشرطة عبر العصور، لتقديمها للأجيال المتعاقبة من حماة الوطن، والساهرين على أمنه، للاقتداء بها في قادم الأيام ومستقبل التحديات.

وتحتفل وزارة الداخلية كل عام في يوم 25 يناير بالعيد القومي لها وذلك تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في ملحمة الإسماعلية عام 1925 والتي تعد من المعارك العظيمة التي خاضها رجال الشرطة والذين أثبتوا بسالتهم وضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن.