بريد الوطن.. «الداخلية» ترد على تجاوزات سائقى «التوك توك»

بالإشارة لما سبق ونشرته صحيفتكم بعددها الصادر بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، متضمناً كلمة للدكتور محمد صلاح البدرى، تحت عنوان «فرص التوك توك الضائعة»، طالب خلالها بضرورة تقنين عمل مركبات «التوك توك» للحد من تجاوزات سائقيها، والجرائم التى تستغل فى ارتكابها.

نود الإحاطة بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قامت بتوجيه العديد من الحملات المرورية بالتنسيق مع مختلف إدارات المرور، لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وقد أسفرت جهود تلك الحملات خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 3285 مركبة توك توك مخالفة، وترخيص 1018 مركبة عقب ضبطها، وترخيص 3158 مركبة عقب فحصها فنياً بالمصنع، وترخيص 2205 مركبات تقدم مالكوها بترخيصها.

اللواء ناصر محيى الدين- مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات العامة

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