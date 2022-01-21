إعفاء طلبات الإقامة المنتهية الصلاحية في بيروت من رسوم التأخير

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى، أشار إلي أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني أصدرت تعليمات تقضي بإعفاء كافة طلبات الإقامات المنتهية الصلاحية من 17 أكتوبر 2019 حتي 31 مارس 2022 ضمنا من رسوم التأخير.

وكشفت الملحق العمالي، عن كيفية قبول الطلبات وتجديد الاقامات للرعايا بالنسبة للعرب والأجانب الموجودين داخل لبنان حاملي إقامات العمل من مختلف الفئات (سنوية- مؤقتة- سمة دخول) المنتهية صلاحيتها ويرغب في تجديدها والبقاء فى لبنان:

* يتم قبول تجديد الاقامات السنوية لهذه الفئة لدى المراكز الإقليمية ودائرة العلاقات العامة بعد استحصالها على إجازة عمل دون استيفاء رسوم تأخير على أن تمنح السنوية سندا لانتهاء صلاحية السنة المالية السابقة المستوفاة عنها الرسوم أو بصلاحية كاملة إذا لم تكن السنة المالية الأخيرة قد انتهت.

* بالنسبة للذين دخلوا بموجب سمات عمل وانتهت صلاحيتها خلال فترة السماح الواقعة بين 17 أكتوبر 2019 ، و 31 مارس 2022 ضمنا واستحصلوا على إجازات عمل يتم منحهم السنوية سندا لانتهاء صلاحية سمة إقامة العمل التى دخلوا بموجبها واستيفاء الرسم الموجب.

* تستقبل طلبات الإقامة المؤقتة (نقل كفالة، تجديد جواز السفر...) المنتهية إقامتهم بعد ضم المستندات المطلوبة وفقا لما يلى :

- دون ضم براءة ذمة: فيما خص الرعايا المصريين لعدم توجبها، إلى جانب حاملي إجازة عمل أو براءة ذمة منتهية منذ ستة أشهر على الأكثر ضمنا بتاريخ تقديم الطلب.

- بعد ضم براءة ذمة : فيما خص حاملى إجازة عمل أو براءة ذمة سابقة منتهية منذ أكثر من ستة أشهر بتاريخ تقديم الطلب.

- فيما خص الذين انتهت صلاحية إقامتهم قبل 17 أكتوبر 2019 تستوفى منهم رسوم التأخير إذا توجبت بعد ضم براءة ذمة وفقا للأصول.

- العرب والأجانب الموجودين داخل لبنان من حاملى الإقامات لغير العمل على اختلاف أنواعها وانتهت صلاحيتها خلال الفترة الواقعة بين 17 أكتوبر 2019 ولغاية 31 مارس 2022 ضمنا ويرغبون فى بتجديدها والبقاء في لبنان.

- تقبل طلبات تجديد الاقامة السنوية والدائمة لهذه الفئة وفقا للتعليمات على أن تمنح سندا لانتهاء صلاحية الإقامة السابقة استيفاء الرسم الموجب دون رسوم التأخير.

- تقبل طلبات تجديد الإقامات المجانية أي المجاملة والسنوية لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والموظفين الاداريين لدى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية العاملين فى لبنان وفقا للتعليمات دون استيفاء رسوم تأخير على أن تمنح بصلاحية كاملة دون خصم أى مدة سابقة.

وأشارت التعليمات إلي أنه بالنسبة للعرب والأجانب الموجودين داخل البلاد المنتهية إقامتهم (مهما كان نوعها) يرغبون بالمغادرة إلى جانب إمكانية التقدم بمهلة للسفر لدى العلاقات العامة أو المراكز الإقليمية يسمح بمغادرة الرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة اعتبارا من 17 أكتوبر 2019 عبر الدوائر والمراكز الحدودية، بعد إجراء تسوية وضع لهم لدى هذه الدوائر والمراكز شرط حيازة الإقامة الأصلية على أن تستوفى منهم الرسوم المتوجبة عليهم لغاية تاريخ مغادرتهم.

أما فيما خص حاملى إقامات العمل يتوجب ضم إجازة عمل أو براءة ذمة صالحة صادرة عن وزارة العمل.

وأكد التعليمات علي إعفاء الرعايا المصريين من شرط ضم إجازة عمل أو براءة ذمة لعدم توجبها.

أما فيما خص المخالفين لنظام الإقامة قبل تاريخ 17 أكتوبر 2019 تسوى أوضاعهم للمغادرة لدى دائرة العلاقات العامة أو المراكز الإقليمية وفقا للأصول (بعد ضم براءة ذمة أو إجازة عمل لحاملى إقامة العمل) على أن تستوفى منهم الرسوم المتوجبة عليهم لغاية تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة.

ويسمح لحاملي الإقامات المجانية (مجاملة- سنوية دون رسوم مهما كان نوعها...) بالمغادرة مجانا عبر الدوائر والمراكز الحدودية مهما كانت مدة المخالفة دون استيفاء رسوم شرط حيازة الإقامة الأصلية.

وأكدت استمرار العمل بالتعليمات والآلية المحددة لتسوية أوضاع الرعايا السوريين وكذلك الفلسطينيين اللاجئين في سوريا.

واختتمت التعليمات بقبول طلبات نقل الكفالة للرعايا العرب والأجانب مهما بلغ عدد التنازلات السابقة وحتى لو انتهت مهلة الخمسة عشر يوما على تاريخ تنظيم التنازل والعهد.

ويحتفظ أصحاب العلاقة بحق الاستحصال على تسوية وضع مجانية لاحقا عن الفترة المتبقية من تدوير السنة المالية المستوفى عنها رسوم إذا ما وجدت.

ولا يمنح أى أجنبى أكثر من إقامة سنوية سندا لنفس إجازة العمل، وبالتالي يمنح أصحاب العلاقة استثنائيا وخلال مدة سريان هذه التعليمات إقامة سنوية سندا لإجازة عمل صالحة لأقل من ستة أشهر شرط التثبيت من عدم استحصالها على إقامة سابقا سندا لنفس الإجازة.