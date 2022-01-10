القوى العاملة توفر 96 فرصة عمل في مجال الفندقة بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر وفرت 96 فرصة عمل في عدد من المنشآت السياحية بمجال الفندقة، برواتب تتراوح بين 2400 جنيه إلى 4000 جنيه، للمؤهلات المتوسطة خبرة ودون.

فرص عمل في القطاع الخاص

وأشار الوزير بحسب بيان عنه، إلى أنّ الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

الوظائف المطلوبة

وقال سعيد عبدالراضي، مدير المديرية، إنّ الوظائف المطلوبة هي: «مساعد رئيس صف، مضيف بالمطعم، مضيف بالبار، مساعد مضيف مطعم، طباخ أول، طباخ ثانٍ، طباخ ثالث، عامل تجهيز وتحضير، مشرف غرف، مساعد رئيس قسم بالمطبخ، عامل كافتريا العاملين، منقذ، مشرف أدوار، مشرف غرف، فني بلاط، عامل زراعة، وعامل مغسلة».

وأوضح مدير المديرية أنّه على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مكتب العمل، في العنوان: شارع 47 بمدينة مرسى علم، مؤكدا أنّ التقديم يستمر حتى يوم 5 فبراير 2022.