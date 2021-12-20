وزير القوى العاملة: مليون فرصة عمل للمصريين بليبيا خلال الفترة المقبلة

كشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تفاصيل إطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الليبية، فذكر أنه جرى إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين ليبيا ومصر، كما أن الشباب المصريين «العمالة» أصحاب الفرصة، سيبدأون العمل فور وصولهم إليها، مؤكدًا أن هناك مليون فرصة عمل متاحة في مختلف الوظائف داخل المدن الليبية، ومن المتوقع عودة مليون عامل مصري إلى هناك خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد».

سنعمل على تدريب الشباب غير المؤهلين المتقدمين للحصول على عمل في ليبيا

وأضاف «سعفان»، أن التقديم للعمل في ليبيا، يجري من خلال موقع الوزارة، فالقوى العاملة ستعمل على تدريب الشباب غير المؤهلين المتقدمين للحصول على عمل، موضحًا أنها حاليا في مرحلة إعادة الإعمار، وأعمال البناء والتشييد، ستأتي في مقدمة المهن المطلوبة في السوق، وبعدها القطاع الطبي، ثم تأتي باقي القطاعات، مؤكدًا أن منظومة الربط الإلكتروني بين مصر ليبيا، هدفها تنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية، وفق إجراءات قانونية.

هناك 58 فرصة عمل سيجري الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني

وأوضح الوزير، أن وزارة القوى العاملة بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الليبية، لن تتحمل مسئولية عامل يدخل ليبيا خارج هذه المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أنه طالب وزارة الخارجية، أن يتم فتح المكاتب العمالية في طرابلس لمتابعة العمالة المصرية مع بداية سفرها، موضحا أن هناك 58 فرصة عمل سيجري الإعلان عنها عبرالموقع الالكتروني، كبداية لمنظومة الربط بين البلدين، كما أن المرتبات يجب أن يكون لها جداول استرشادية، يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، وتعلن عبر الموقع الالكتروني للوزارة، حتى يكون معلوما للجميع .