القوات المسلحة تهدي الشرطة أغنية في عيدها: «على العهد مخلصين» (فيديو)

أهدت القوات المسلحة، الشرطة المصرية أغنية جديدة من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية، حملت عنوان «على العهد مخلصين» تهنئة بعيد الشرطة 2022.

الأغنية من غناء الفنان محمد شاهين، وكلمات محمد البوغه، وألحان «مدين»، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وميكس وماستر محمد عباس، وVfx وليد خليفة، مونتاج وإخراج محمد محسن.

وجاءت كلمات الأغنية، التي أهدتها القوات المسلحة للشرطة المدنية، كالآتي:

تحية من جيش مصر واجبة لشرطته.

ولشعب عارف سكته.

أمنه وأمانه في وحدته.

تزيد صلابته وقوته.

على العهد دايما مخلصين.

وكلنا عارفين واجبنا وكلنا فداء الوطن.

إيد واحدة على مر السنين.

ومصر دايما أقوى بينا وراسية على مر الزمن.

جيش جنب شرطة ومصر دايما قلبنا.

يشهد علينا ربنا.

نفدي البلد دي بدمنا.

قدمنا خيرة رجالتنا عشان بلدنا وشعبنا.

على العهد دايما مخلصين.

وكلنا عارفين واجبنا وكلنا فداء الوطن.

إيد واحدة على مر السنين.

ومصر دايما اقوى بينا وراسية على مر الزمن.

تحية من جيش مصر واجبة لشرطته.