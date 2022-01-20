القوات المسلحة: تنفيذ 438 مشروعا قوميا لتحقيق «التنمية الشاملة» بسيناء

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، قبل قليل، فيلما تسجيليا قصيرا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان «فيلم إنجازات سيناء».

وقالت القوات المسلحة، في الفيلم التسجيلي، إن سيناء هي بوابة مصر الشرقية، ودرة تاجها، وأنها عادت إلينا بتضحيات الرجال، ونبني تاريخ جديد لها، وللاستفادة من ثرواتها، وإعادة بناء مجدها، عبر رؤية سياسية لإقامة مشروعات في مختلف المجالات، ليعم الخير على كل مصر.

وأضافت القوات المسلحة، في فيلمها، أنه جرى ويجري العمل على 438 مشروعا قوميا لتنمية سيناء لخدمة كل مجالات التنمية الشاملة، وفتح آفاق عمل جديدة، بتكلفة 700 مليار جنيه.

وأوضحت أن أولى خطوات تنمية سيناء كانت قناة السويس الجديدة، ثم تلتها خطوات أخرى كثيرة، بحلم وطني كبير؛ حيث أكدت القوات المسلحة على حاجة سيناء لمشروعات عملاقة تحقق نقلة اقتصادية حقيقية بها.

ولفتت للعمل على تنفيذ بنية تحتية عملاقة، على رأسها أنفاق قناة السويس، وهي شرايين لربط سيناء بكل أنحاء مصر، فضلاً عن إنشاء منظومة كباري عائمة على طول المجرى الملاحي للقناة لخدمة المناطق الإدارية والحيوية من الشرق والغرب، وجارٍ عمل كوبري سكة حديد الفردان.

وأشارت إلى أن الطرق هي الشرايين التي يبنى عليها المجتمعات العمرانية الجديدة، لذا تم العمل على شبكة طرق طولية وعرضية بـ69 طريقا جديدا بإجمالي أطوال 2530 كيلو متر، كما تم تطوير عدد من الموانئ والمطارات، أبرزها مطار البردويل الدولي، وميناء العريش البحري.

وكشفت عن تنفيذ 34 مشروع إسكان جديد على أرض سيناء، منها إنشاء 3 مدن جديدة، هي كلاً من الإسماعيلية الجديدة بإجمالي 250 ألف وحدة سكنية، ومدينة رفح الجديدة بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية، ومدينة «سلام مصر» في شرق بورسعيد وتضم 4500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات إسكان اجتماعي بشمال ووسط وجنوب سيناء تضم 10 آلاف وحدة سكنية، و45 مشروع تجمع بدوي بإجمالي 4100 بيت بدوي.

وأشارت القوات المسلحة إلى العمل على إنشاء العديد من المدارس، والمعاهد الأزهرية، ورفع كفاءة المدارس الحالية، فضلاً عن إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء بـ3 أفرع مختلفة.

وفي مجال الرعاية الصحية، لفتت القوات المسلحة إلى إنشاء مستشفيات جديدة، ورفع كفاءة مستشفيات حالية بإجمالي 14 مستشفى، و16 وحدة طبية وتجهيزهم بأحدث الأجهزة الطبية.

وفي مجال تحلية وتنقية المياه، تم تنفيذ 22 مشروعا جديدا لمحطات في مناطق متفرقة بشمال ووسط وجنوب سيناء، لتوفير مياه شرب صالحة لأهالينا في سيناء، فضلاً عن سحارة سرابيوم لنقل المياه لاستخدامها في الزراعة، حيث يتم العمل على زراعة واستصلاح 500 ألف فدان بسيناء، وخصوصا بعد انتهاء تنفيذ محطتي المحسمة وبحر البقر.

ولفتت إلى تنفيذ أحواض استزراع سمكي هي الأكبر من نوعها تمثل نهضة كبيرة في الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية.

وأشارت إلى تنفيذ صروح إنتاجية متعددة، مثل مصنع أسمنت العريش، ومجمع إنتاج الرخام والجرانيت، ومنطقة شرق بورسعيد لجعل سيناء محور هام في التجارة العالمية والدعم اللوجسيتي لخطوط الملاحة الدولية.

ولفتت إلى الانتهاء من إنشاء العديد من المدن الشبابية بشمال وجنوب سيناء، فضلاً عن الاهتمام بالمساجد ودور العبادة، وإنشاء متحف شرم الشيخ وهو متحف عالمي ليصبح مزار سياحي عالمي

وقالت القوات المسلحة، إن تنمية سيناء هي حلم وطني، يتحقق بسواعد أبناء مصر المخلصين، بإرادة شعبها وتحدي جيشها وعزمه على قهر المستحيل.