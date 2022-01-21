حبس بلطجي الصف المتهم بصفع فتاة يتيمة وسحلها في الشارع

قررت جهات التحقيق حبس بلطجي الصف، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ضرب وسحل فتاة عشرينية وسط الشارع وأمام جيرانها، وتحفّظت جهات التحقيق على فيديو يوثق الجريمة تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من قبل جيران الفتاة الذين طالبوا بسرعة القبض على المتهم حتى ينال عقابه عما اقترفته يداه من جرم بحق تلك الفتاة التي تعاطف معها جميع رواد منصات التواصل الاجتماعي لأنها فتاة يتيمة، تقيم مع والدتها في قرية الأخصاص بالصف.

فيديو يوثق الجريمة

وواجهت جهات التحقيق بلطجي الصف «أحمد.أ»، بأدلة الاتهام وهي فيديو الجريمة إذ أظهر الشاب وهو يوجه كلمات خادشة للحياء للفتاة أمام عدد من جيرانها وعندما ردت عليه السباب وقف الشاب وحاول الاعتداء عليها لكن عدد من الشباب منعوه من الاعتداء عليها وقاموا بإبعاده، وضمت النيابة العامة تلك الفيديو إلى أدلة الاتهام.

وأوضحت مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصة «فيس بوك»، الشاب وهو يعدوا خلف الفتاة وظل يضربها بيديه على وجهها ويسدد لها لكمات حتى سقطت على الأرض وسحلها في الشارع أمام عدد من الشباب.

صفع فتاة الصف أمام جيرانها

كانت الفتاة «إيمان»، 19 عامًا، ووالدتها «سحر»، 44 عامًا، حررتا بلاغًا بمركز شرطة الصف ضد المتهم وأُلقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة.

وبينت تحريات المباحث أنّ الواقعة أحدثت موجة عضب واسعة عقب تداول فيديو الاعتداء على الفتاة بالضرب وطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي بسرعة تقديم المتهم إلى النيابة العامة حتى ينال عقابه وفق القانون، خاصة وأن الفتاة اليتيمة تتعرض هي ووالدتها للبلطجة من قبل المتهم الذي يستغل حالة ضعف الأسرة ويمارس ضدها نشاطه الإجرامي .