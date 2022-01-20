4 قرارت من جهات التحقيق بقضية قتل روان الحسيني: "تحريز أدوات الجريمة"

أصدرت جهات التحقيق بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، 4 قرارات بشأن مقتل الطالبة روان الحسيني، بطلة العالم في كرة السرعة، ولاعبة الفريق بنادي دسوق الرياضي، والتي قتلت على يد مسجل خطر مخدرات وسرقات وبلطجة، بعد قيامه بتمثيل جريمته، التي ارتكبها فوق سطح عمارة الزعيم، بشارع الجيش في مدينة دسوق.

وأصدرت جهات التحقيق قرارات بحبس المتهم بقتل روان الحسيني 4 أيام على ذمة التحقيق، ومراعاة التجديد له في الميعاد، كما أمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثمان، وأمرت باستعجال تقرير الأدلة الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، بعدما تم تحريز الإيشارب الخاص بالفتاة وهاتفها المحمول، فضلا عن طلب رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، للاستماع لأقواله حول الواقعة لبيان تفصيلات التحريات التي أشرف عليها.

المتهم يمثل الجريمة وسط تواجد أمني

واصطحبت جهات التحقيق، المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني، ويدعى «إبراهيم. ا. م»، 27 سنة، مسجل خطر، إلى مسرح الجريمة، وتم إجراء المعاينة التصويرية وتمثيله لارتكاب الواقعة وسط حراسة أمنية مشددة، خوفا من فتك الأهالي به، بعدما تم إلقاء القبض عليه عقب تفريغ كاميرات المراقبة في الأماكن المحيطة بمكان ارتكاب واقعة القتل، التي اقترنت بخطف المجني عليها من مدخل العمارة إلى أعلى السطح تحت تهديد السلاح.

وعثر أهالي دسوق على جثة روان الحسيني، 20 عامًا، طالبة بكلية التربية ولاعبة فريق كرة السرعة، فوق سطح عمارة الزعيم السكنية التي تقطن بها خالتها بعدما تلقت والدتها اتصالا من القاتل يخبرها بوجود جثة ابنتها فوق سطح العمارة، وبانتقال قوات الشرطة تبين أن الطالبة ترتدي ملابسها كاملة لكن هناك آثار خنق حول رقبتها.

الكشف الظاهري أوضح وجود كدمات في الرأس وآثار خنق

ووفقا لمصدر طبي لـ«الوطن»، فإن الكشف الظاهري على الطالبة روان الحسيني، أظهر وجود كدمات متعددة في الرأس، ما يدل على أن القاتل رطم رأسها أكثر من مرة في الحائط قبل القيام بخنقها، بينما أدلى المتهم باعترافات تفصيلية بعدما تبين أنه مسجل خطر سبق اتهامه في 17 قضية ما بين مخدرات، وبلطجة، وسرقة وأنه ارتكب الجريمة بواقع السرقة، بعدما سرق منها 50 جنيها وهاتفها المحمول وحلقه الذهبي فقتلها خشية افتضاح أمره.