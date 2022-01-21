أمراض إذا شعرت بأعراضها التزم العزل المنزلي.. تجنب مخالطة الآخرين

على مدار الأيام القليلة الماضية، وبعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، أصبح هناك تخوفات كثيرة من تفشي الوباء بشكل أكبر من ذلك، خوفا على إصابة أفراد الأسرة وخصوصا كبار السن به، فأصبح الشخص الذين يعاني من أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا شخص يجري الابتعاد عنه، خوفا من إصابته بالعدوى.

وهناك عدد من الأمراض المختلفة التي تتشابه أعراضها مع أعراض فيروس كورونا المستجد، والتي يجب على المريض حال شعوره بتلك الأعراض عزل نفسه في المنزل، تحسبا لإصابته بفيروس كورونا، حتى لا يتم نقلها لأحد الأشخاص حال تأكيد إصابته بالفيروس، وتواصلت «الوطن» مع دكتور الباطنة عبدالرحمن محمد، لمعرفة الأمراض التي يجب على المريض عزل نفسه في المنزل حال شعوره بأعراضها، ونرصدها في السطور التالية، وهي كالتالي:

أمراض تلزم أصحابها عزل أنفسهم في المنزل

أوضح الدكتور عبدالرحمن محمد، أن هناك عدد من الأمراض والتي يجب على أصحابها الالتزام بالعزل النمزلي حال الشعور بأعراضها، وتتمثل في الآتي:

1- فيروس كورونا

تفشى هذا الوباء في كل أنحاء العالم، نتج عنه متحورات عديدة، تختلف شدة أعراض كل متحور على حده، كما أن تأثيراتها تختلف بين شخص وآخر حسب مناعته، وهناك عدد من الأعراض التي يجب على الشخص أن يعزل نفسه في المنزل حال شعوره به، والذهاب إلى الطبيب على الفور وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من الإصابة وتجنب نقلها للآخرين، وتتضمن تلك الأعراض «الحمى، السعال، آلام الحلق، التهاب العين، سيلان الأنف، آلام الصدر، عدم القدرة على التنفس، فقدان حاسة الشم والتذوق».

2- الأنفلونزا الموسمية

تتشابه أعراض الأنفلونزا الموسمية كثيرا مع أعراض فيروس كورونا، وبالرغم من أنها قد تكون عدوى موسمية عادية، إلا أن أعراضها تجعل صاحبها يتشكك في إصابته بفيروس كورونا، ولحين التأكد من أنها مجرد عدوى موسمية وليس فيروس كورونا، يجب التزام المنزل وتجنب مخالطة الآخرين.

3- الربو

من أبرز أعراض الإصابة بالربو السعال الشديد، الذي يجعل المريض يشعر بعدم قدرته على التقاط أنفاسه، وتتشابه أعراض السعال كثيرا مع أعراض فيروس كورونا، الأمر الذي يجعل الأشخاص المحيطين بالشخض المصاب بالربو يعتقدونه مصابا بعدوى فيروس كورونا، لذلك يجب التأكد من أن هذا الشخص غير مصاب بالعدوى من خلال إجراء الأشعة والتحاليل، وتجنب مخالطة الآخرين لحين التأكد من ذلك.

4- حساسية الصدر المسببة للسعال الشديد

تعد حساسية الصدر من الأمراض الأكثر شيوعا، إذ يتعرض الكثيرون للإصابة بها نتيجة لعدة أسسباب مختلفة، ومن أهم أسباب الإصابة بها التدخين، كما يعاني منها العديد من الأطفال نتيجة لانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، ويتشابه عرض السعال الشديد مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا، لذلك حال الشعور بالسعال يجب إجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا، للتأكد من عدم الإصابة به.

5- التهابات الجيوب الأنفية

سيلان الأنف هو العامل المشترك بين الإصابة بعدوى فيروس كورونا وبين الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية، وقد يتخوف الكثيرون عند رؤية شخص يعاني من سيلان الأنف، لذلك يجب على المريض الالتزام بالعزل المنزلي إذا اشتدت عليه الأعراض للاطمئنان على عدم إصابته بفيروس كورونا.