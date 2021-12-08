تحصين 190 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور، لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ بضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها، قامت مديرية الطب البيطري بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين.

التحصين ضد أنفلونزا الطيور خلال شهر

ومن جهته، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية قامت خلال شهر نوفمبر 2021 بتحصين 119 ألفا و501 طائر بالأجر، و50 ألف طائر بالحضانات، و20 ألفا و990 تحصينا احترازيا، بإجمالي تحصين 190 ألفا و491 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور، بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور على 4411 منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.

تنظيم 234 ندوة إرشادية للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية نظمت 234 ندوة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، إضافة إلى القاءات الإرشادية المباشرة مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

ندوة لطالبات مدرسة فنية لترشيد استهلاك المياه

وفي سياق آخر، أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بتنفيذ ندوة توعية لطالبات مدرسة أبو كبير الفنية بنات عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وذلك بهدف توعيتهن بخطورة إهدار المياه، وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين، والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء وكذلك المسؤولية المجتمعية تجاه ترشيدها.