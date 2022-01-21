كورونا يتسبب في إلغاء حفلات «أديل» بـ«لاس فيجاس» والمغنية تعتذر باكية

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في كافة دول العالم، وسط ارتفاع معدل الإصابات ترتب عليه تأجيل وإلغاء عدد كبير من الفعاليات الفنية حول العالم، كان آخرها إعلان النجمة «أديل»، إلغاء عروضها بمدينة «لاس فيجاس»، الأمريكية، قبل يوم واحد من انطلاقها، بسبب مشاكل متعلقة بـ«كوفيد - 19».

وأوضحت المغنية الإنجليزية أديل في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قبل ساعات، أنّ عرضها لم يصبح جاهزا بسبب إصابة عدد كبير من فريقها بفيروس كورونا: «آسفة جدًا، لكن عرضي ليس جاهزًا، حاولنا بذل كل ما في وسعنا ليكون العرض جاهزًا في الوقت المناسب، ولكي يكون جيدًا بما فيه الكفاية بالنسبة لكم».

وتابعت النجمة العالمية: «نصف طاقم العمل، ونصف فريقي مصابون بكوفيد19، ولا يزالون كذلك، وكان من المستحيل إتمام العرض ولا يمكنني تقديم ما لدينا الآن».

أديل تعتذر لجمهورها عن تأجيل حفلاتها في «لاس فيجاس»: «محرجة للغاية»

All dates will be rescheduled

More info coming soon

pic.twitter.com/k0A4lXhW5l — Adele (@Adele) January 20, 2022

وقالت «أديل»، باكية، إنها قضت الـ30 ساعة الأخيرة تحاول إنقاذ العرض لكن «نفد الوقت»، على حد تعبيرها، متابعة: «كان من المستحيل إنهاء العرض في الوقت المحدد، أنا مستاءة للغاية ومحرجة حقًا، وأنا آسفة جدًا لكل من سافر مرة أخرى، أنا حقًا آسفة».

تفاصيل حفلات أديل «Weekends With Adele»: من يناير إلى إبريل

كان من المقرر أن تقدم «أديل»، عروض غنائية في لاس فيجاس الأمريكية، بعنوان «Weekends With Adele»، تتضمن حفلتين موسيقيتين في عطلة نهاية كل أسبوع من 21 يناير إلى 16 أبريل، لتقدم ما يقرب من 24 حفلة على مسرح «كولوسيوم» بفندق «سيزار بلاس»، وتتضمن الحفلات أغاني أحدث ألبوماتها «30»، الذي صدر في نوفمبر الماضي.

ولم يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لإقامة الحفلات، وكتبت المغنية في تعليق الفيديو أن المزيد من المعلومات سيتم الإعلان عنها قريبا، وبخلاف ذلك من المقرر أن تقدم أديل عرضًا في هايد بارك بلندن في يوليو القادم، ولم تذكر في الفيديو ما إذا كان حفلها الموسيقي في يوليو عرضة للتغيير أم لا.