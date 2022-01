كورونا يتسبب في إلغاء حفلات «أديل» بـ«لاس فيجاس» والمغنية تعتذر باكية

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في كافة دول العالم، وسط ارتفاع معدل الإصابات ترتب عليه تأجيل وإلغاء عدد كبير من الفعاليات الفنية حول العالم، كان آخرها إعلان النجمة «أديل»، إلغاء عروضها بمدينة «لاس فيجاس»، الأمريكية، قبل يوم واحد من انطلاقها، بسبب مشاكل متعلقة بـ«كوفيد - 19».

وأوضحت المغنية الإنجليزية أديل في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قبل ساعات، أنّ عرضها لم يصبح جاهزا بسبب إصابة عدد كبير من فريقها بفيروس كورونا: «آسفة جدًا، لكن عرضي ليس جاهزًا، حاولنا بذل كل ما في وسعنا ليكون العرض جاهزًا في الوقت المناسب، ولكي يكون جيدًا بما فيه الكفاية بالنسبة لكم».

وتابعت النجمة العالمية: «نصف طاقم العمل، ونصف فريقي مصابون بكوفيد19، ولا يزالون كذلك، وكان من المستحيل إتمام العرض ولا يمكنني تقديم ما لدينا الآن».

All dates will be rescheduled

More info coming soon

pic.twitter.com/k0A4lXhW5l