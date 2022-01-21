نصائح مهمة لاستخدام السخان والدفاية في الشتاء.. منها التهوية والصيانة

يجبر الطقس البارد وانخفاض درجات الحرارة المواطنين على اللجوء لاستخدام الدفاية والسخان بكثرة في فصل الشتاء، ورغم أهمية تلك الأجهزة إلا أنها تمثل قنبلة موقوتة في المنزل قد تتسبب في الوفاة حال عدم استخدامها بشكل صحيح.

وتستعرض «الوطن»، نصائح استخدام السخان والدفاية في الشتاء بشكل صحيح، وفقًا لتصريحات الدكتور مجدى صليب، مدير مركز الصحة المهنية سابقا، في لقاء تليفزيوني له ببرنامج مساء DMC، بشأن طريقة استخدام سخان الغاز بشكل صحيح، ووجه خلال حديثه عدة نصائح أبرزها:

نصائح استخدام السخان بشكل صحيح

- عدم التعامل مع عمال خارج الشركة المتخصصة لتركيب الغاز، ويجب أن يتم التركيب مع عمال الشركة المختصة لذلك.

- الصيانة الدورية للسخانات بشكل مستمر لتجنب حدوث مشكلات.

- ضرورة خلق فتحات تهوية في الحمام، ومن الأفضل تركيب شفاط.

- حال حدوث تسرب للغاز يجب إغلاق المحابس، وفتح جميع منافذ التهوية بالمنزل.

نصائح استخدام الدفاية لتجنب مخاطرها

وجاءت أبرز النصائح التي نشرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كالآتي:

- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية في الدفاية

- استخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة

- التأكد من وجود القاطع الأتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي

- فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند تدفئة المكان بالشكل المطلوب

- تجنب استخدام الدفاية الكهربائية أثناء النوم.

- وضع الدفاية على مسافة متر على الأقل عن المفروشات

كما نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نصائح أخرى لحمايتك وسلامة أسرتك، تتمثل في تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد، وضرورة تبديل المقابس الجدارية التالفة مع عدم ترك الأسلاك الكهربائية تحت السجاد لتجنب حدوث حرائق.