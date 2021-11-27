دفن عروسين لقيا مصرعهما في الصباحية بسبب غاز السخان بالقليوبية

أمرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالتصريح بدفن عروسين لقيا مصرعهما ليلة زفافهما بقرية أبو المعاطي، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما بعد حفل زفافهما.

واكتشفت الأسرة مصرع العروسين أثناء قيامها بالاطمئنان عليهما في الصباح، ونقل العروسان لمستشفى الشاملة، إلا أنه تبين وفاتهما في الحال وحُرر محضر بالواقعة.

كما امرت نيابة شبين القناطر بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسألت أهل المتوفيين ووالد المتوفى ووالدة المتوفية، حيث أكدا أنه أثناء قيام الأسرة بالاطمئنان على المتوفيين في يوم الصباحية، وبالطرق على الباب لم يستجيبا، فقاموا بكسر باب الشقة والدخول إليها واكتشفوا وفاة المجني عليهما داخل دورة المياه حال قيامهما بالاستحمام، حيث حدث تسرب لغاز السخان، وقيامهما باستنشاق الغاز ما أدى إلى وفاتهما.

العثور على عروسين متوفيين في الحمام بشبين القناطر

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الشاملة بشبين القناطر، باستقبال جثتى عريس وعروسة لقيا مصرعهما لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما.

تحريات المباحث حول الواقعة

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث بالمركز لمكان الواقعة وبالمعاينة وفحص «إبراهيم س ع»، 22 سنة، عامل وزوجته «رقية ع م»، 19 سنة، ربة منزل، ومقيمان قرية أبو المعاطي بدائرة المركز، تبين وفاتهما إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون المتسرب من سخان المياه، أثناء استحمامهما بحمام الشقة فى يوم الصباحية لليلة الزفاف.

ونُقلت الجثتان لمستشفى الشاملة بشبين القناطر، إلى أنه تم التأكد من وفاتهما على الفور، وحُرر المحضر رقم 10407 لسنة 2021 إدراى مركز شرطة شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح جثتى المتوفيين والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.