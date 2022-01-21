وزير الأوقاف يصل كفر الشيخ لافتتاح 6 مساجد بتكلفة 26 مليون جنيه

وصل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إلى محافظة كفر الشيخ، لافتتاح 6 مساجد بتكلفة نحو 26 مليون جنيها، واستقبله اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، ومحمد يونس، وكيل وزار الأوقاف بكفر الشيخ.

افتتاح مسجد الأنصاري بطويلة نشرت

ومن المقرر أن يفتتح وزير الأوقاف، مسجد الأنصاري، بقرية طويلة نشرت بمركز ومدينة قلين، على مساحة 1595.6 متراً، بتكلفة 8 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف، وبحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيونى وكيل المديرية، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

وتبدأ شعائر صلاة وخطبة الجمعة، اليوم بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ قطب الطويل، وخطيب الجمعة هو الدكتور أيمن أبو علي عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة.

ومسجد الأنصاري مكون من طابقين على مساحة 850 متر لكل طابق، بالاضافة إلى 600 متر مساحة تحيط بالمسجد من جميع الجهات، وله مئذنتان ارتفاع 60 متر لكل مئذنة وقبة على الطراز الإسلامي مساحتها 350 مترا مربعا، كما يضم 16 دورة مياه.

يتكون الطابق الأول مكون من مصلى الرجال ومصلى للنساء، وملحق يضم دورات مياه ومكان للوضوء، والطابق الثاني مكون من المصلى الرئيسي، هو ملحق يضم مكتبة للإطلاع وحجرة للإمام، واستراحة لكبار الزوار، واستراحة للإمام، والمسجد له ثلاثة مداخل رئيسية، والمسجد تم انشائه عام 1949 وتم تجديده عام 2021 بالجهود الذاتية على نفقة أهل الخير.

افتتاح 5 مساجد أخرى بكفر الشيخ

وفي السياق ذاته، من المقرر أن يقوم الوزير بافتتاح 5 مساجد أخرى، وهي المسجد الكبير بمنشية الصفا بمركز كفر الشيخ على مساحة 1300 متر بتكلفة 7 ملايين و800 ألف جنيه، ومسجد عبداللطيف عامر على مساحة 600 متر، بتكلفة 3 ملايين جنيه، والمسجد البحري بالغنيمة بلاصفير بمركز دسوق على مساحة 682.5 متر، بتكلفة 3 ملايين و410 ألف جنيه، ومسجد مخيزن بالرياض على مساحة 683.5 متر بتكلفة 4 ملايين و101 ألف جنيه، ومسجد عزبة فهمي بكفر الشيخ على مساحة 340 متر، بتكلفة 900 ألف جنيه.