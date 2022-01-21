سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم..وسبب تراجع العملة الأوربية أمام الدولار

سجّل سعر اليورو مقابل الجنيه، استقرارا، اليوم الجمعة، وفق آخر تحديث للبنوك، أمس الخميس، فيما عانى سعر صرف اليورو من التراجع أمام الدولار، وفسرت «كريستين لاجارد»، محافظة البنك المركزي الأوروبي، التراجع بأنه ناتج عن التضخم في منطقة اليورو وسينخفض بشكل تدريجي على مدار العام، لافتة إلى أنّ البنك المركزي الأوروبي لا يملك الجرأة على اتخاذ القرارات بسبب الوضع الاقتصادي المختلف، مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولذلك تحمل اليورو خسائر وصلت إلى 0.60% تقريبا، خلال تداولات أمس الخميس.

و على الصعيد المحلي تصدر بنك «مصرف أبوظبي الإسلامي»، قائمة البنوك الأفضل في بيع اليورو، وسجل سعر اليورو فيه 17.78جنيه، فيما جاء بنك مصر في المرتبة الأولى للبنوك التي تشترى اليورو بأعلى سعر وهو 17.89 جنيه وفق آخر تحديث للبنوك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

وسجّل سعر اليورو مقابل الجنيه، تراجعا في كافة البنوك وفق آخر تحديث، وبِيع في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة، بسعر 17.89 مقابل 17.73جنيه للشراء، وسجّل اليورو مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية سعر 17.91 للبيع و17.73جنيه للشراء.

وبيع اليورو مقابل الجنيه في بنك العربي الأفريقي بسعر 17.91 مقابل سعر 17.74جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس يباع اليورو مقابل الجنيه المصري بسعر17.91مقابل 17.74جنيه للشراء، وفيما بيع اليورو ببنك كريدي أجريكول، بسعر 17.91 للبيع مقابل 17.76جنيه للشراء، وسجل سعر 17.91 للبيع مقابل 17.74جنيه للشراء في بنك المشرق.

سعر اليورو مقابل سلة العملات اليوم

وسجّل اليورو مقابل الدولار تراجعا أمس الخميس وفق آخر تحديث ليباع بسعر 1.13 دولار، وبيع مقابل الين الياباني بسعر 129.22 دولار، وبيع اليورو مقابل الفرنك السويسري بسعر 1.03فرنك، كما بيع بسعر 0.83 جنيه إسترليني، وأمام الريال السعودي سجل اليورو سعر 4.26 ريال، كما بيع بـ15.21ليرة تركية وسجل أمام الدرهم الإماراتي سعر 4.16 درهم.