اليورو يسجل أعلى سعر في بنك أبوظبي الإسلامي.. فرصة لبيعه بسعر كبير

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أفضل البنوك التي تبيع اليورو، وسجل سعر اليورو، اليوم الإثنين 17.87 جنيه، فيما جاء بنك مصر والبنك الأهلي المصري من أفضل البنوك التي تشترى اليورو بأعلى سعر وهو 17.97 جنيه خلال التعاملات اليومية .

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجّل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 17يناير، سعرًا جديدًا بداية تعاملات البنك ليباع بسعر 17.97 مقابل سعر 17.83جنيه للشراء، وسجّل اليورو مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم سعر 18.09 للبيع و17.82جنيه للشراء.

وبيع اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر بسعر 17.97 مقابل سعر 17.83جنيه للشراء، ويباع اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس بسعر 18مقابل 17.85جنيه للشراء، وفي مصرف أبو ظبي، يباع اليورو بسعر 18.00 للبيع مقابل 17.87جنيه للشراء، وسجل اليورو سعر 18.00 للبيع مقابل 17.85جنيه للشراء في بنك المشرق.

أعلى سعر لشراء اليورو

وسجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الإثنين بسعر 17.88جنيه، وسجل اليورو مقابل الدولار استقرارا ليباع بسعر 1.14 دولار، وبيع مقابل الين الياباني بسعر 130.00 دولار، فيما سجل اليورو أمام الدرهم الإماراتي سعر 4.19 درهم، ومقابل الريال السعودي 4.28 ريال، كما بيع بـ15.41ليرة تركية.

وفي سياق مغاير، قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية لـ«الوطن»، إنّ دول جنوب أوروبا وشمال أفريقيا والخليج، هي الأكثر طلبًا للمنتجات المصرية، مدعومة بقرب المسافة ووجود خطوط ملاحية مباشرة معها، متوقعًا استمرار نمو الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة بشرط عدم خفض الصين لأسعار منتجاتها، واستمرار الدعم الحكومي للمصدرين المصريين .