أفضل سعر لبيع اليورو اليوم الخميس 20 يناير 2022 في البنوك المختلفة

لليوم الخامس على التوالي، تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أفضل البنوك التي تبيع اليورو، بسعر 17.78جنيه فيما جاء بنك الأهلي اليوناني من أفضل البنوك التي تشترى الدولار بسعر 17.84جنبه .

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

وسجّل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس، سعرًا جديدًا بداية تعاملات البنك، ليباع بسعر 17.88 مقابل سعر 17.73جنيه للشراء، وسجّل اليورو مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم سعر 17.9112 للبيع و17.88جنيه للشراء.

وبيع اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر بسعر 17.88 مقابل سعر 17.73جنيه للشراء، ويباع اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق بسعر 17.88مقابل 17.72جنيه للشراء، وفي المصرف الدولي، يباع اليورو بسعر 117.88 للبيع مقابل 17.73جنيه للشراء، وسجل اليورو سعر 17.911 للبيع مقابل 17.76جنيه للشراء في بنك العربي الأفريقي.

أعلى سعر لشراء اليورو

وسجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الخميس بسعر 17.78جنيه، فيما سجل اليورو مقابل الدولار استقرارا ليباع بسعر 1.135 دولار، وبيع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 129.93 دولار، وبيع اليورو مقابل الجنيه الإسترليني بسعر 0.83، وسجل أمام الفرنك السويسري سعر 1.03فرنك ،وبيع اليورو مقابل اليوان الصيني بسعر 7.20يوان

سعر اليورو مقابل العملات العربية

كما سجل اليورو أمام العملات العربية تباينًا سعريًا، اليوم الخميس، ليباع مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 4.16 درهم ، ومقابل الريال السعودي بسعر 4.25 ريال، وسجل سعر اليورو مقابل الريال القطري سعر 4.13 ريا ، وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري بسعر 17.83جنيه وبيع اليورو مقابل الليرة التركية بسعر 15.33 ليرة .